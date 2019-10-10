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Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim paylaşımları tepki topladı

mustafa.aygin mustafa.aygin
YAŞAM  | 10.10.2019 16:32 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Karaburun Sorumlusu olarak çalışan A.E'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen Kur’an-ı Kerim ayetleriyle alay eden paylaşımı büyük tepki topladı.

Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim paylaşımları tepki topladı

İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan mezarlıkta sorumlu olarak çalışan A.E.'nin sosyal medya hesabından yaptığı öne sürülen paylaşım büyük tepki çekti. İddiaya göre, A.E., sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ayetleriyle alay eden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören bir imam, A.E.'nin görev yaptığı mezarlığa giderek yaptığının yanlış olduğunu belirtti. 3 Ekim tarihinde olaydan haber olan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Karaburun İlçe Başkanı Serdar Kayadağ, ertesi gün savcılığa giderek A.E. hakkında şikayetçi oldu.

İZNE AYRILDI

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının, A.E.'den savunma istediği, savunmasını veren şahsın kendi isteğiyle yıllık izne çıktığı öğrenildi. A.E.'nin yakınları ise olayın fotoşop olduğunu savundu.

KARABURUN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesi üzerine Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından şahsın belediyede çalışmadığını belirten Belediye Başkanı, “Halkı ayrıştıran ve kutuplaştıran her türlü düşüncenin karşısında olduğumu öncelikle belirtmek isterim. Sosyal medyada insanların dini inançları ile dalga geçerek paylaşım yaptığı iddia edilen personel, Karaburun Belediyesi’nin personeli değildir. Kadınları; kıyafetleri üzerinden değerlendirip yargılamak, rencide etmek ne kadar yanlış ve utanç verici bir durum ise insanların dini inançları ve kutsal değerleri ile dalga geçmek de aynı derecede utanç vericidir. Olay adli mercilere intikal etmiş olup, bu olayın takipçisi olacağız. Personel tarafından bu olay gerçekleştirilmişse çalıştığı kurum tarafından da gereğinin yapılacağı inancındayım.” dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Karaburun İlçe Temsilciliği de olayla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Toplumumuzun manevi hassasiyetlerini örseleyen bir hadise ile karşılaşmak zorunda kaldık Toplumumuzun birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde ayrıştırıcı söylem ve eylemlerden uzak durmalıyız. Bu davranış yanlış ve yakışıksız olmuştur. Sendika olarak herkesin inancına ve yaşam tarzına saygılıyız. Herkesten de bizim inançlarımıza ve manevi değerlerimize saygı göstermesini bekliyoruz. Bu yakışıksız davranışa sessiz kalmamız beklenmemeli. Sendika olarak hassasiyetlerimizi koruma adına üzerimize düşeni yaptık. Hadise hukuki mecrada devam ediyor. Hukuk kararını verecektir. Umarız bu üzücü tecrübe toplumun önünde olan kişilerin davranış ve tutumlarında olumlu manada yol gösterici olur ve tekrarı yaşanmaz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Çok konuşulacak iddia! Çok konuşulacak iddia!
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Anahtar Kelimeler:
Kuran'ı Kerim izmir sosyal medya

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