Mezuniyet töreninde giyecekleri elbisenin okulun onayından geçmesi gerekiyor!

İngiltere'de bir Katolik okulu, 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde katı bir kıyafet kuralı uygulayarak şaşırttı. Öğrenciler ve veliler, Brisbane'deki Mary MacKillop Koleji'nin Cumartesi günkü büyük geceden önce kız öğrencilerin elbiselerinin fotoğraflarının iletilmesi ve onaylanmasını gerektiğini söylediğini iddia etti. Okul ayrıca, katı kıyafet kurallarını anlatan resmi bir kitapçık yayınladı ve uygun olmayan elbiseleri fotoğraflarla örnekledi.

BİR SÜREDİR YÜRÜRLÜKTE

Birçok öğrenci, törenden önce elbiselerinin okul yönetimi tarafından reddedildiğini aktardı. Göğüs dekolteli bir elbise giymek isteyen bir öğrencinin şal takmasının emredildiği, şayet getirmezlerse okul tarafından temin edileceği söylendi. Benzer katı kuralların, okul bünyesinde bir süredir yürürlükte olduğu iddia edildi.

'KATOLİK OKULU'

Veliler bunun Katolik okulu olmakla ilgisi olduğunu kabul etseler de, hayatta bir kere yaşanacak bir şey olduğu için mezuniyet töreninde bir esneklik gösterilebileceğine dikkat çekti. Ancak kolej, elbiseleri onaylamaya dair bahsedildiği gibi bir süreç yürütmediklerini iddia etti.



