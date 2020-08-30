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MFÖ'nün Bodrum konseri neden iptal edildi? Açıkama geldi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

MFÖ'nün, Bodrum'daki konserinin bilet satışı yapılmadığı için iptal edildiği yönünde çıkan haberlere açıklama geldi. Organizasyon şirketi bilet satışından 51 bin TL gelir elde edildiğini, MFÖ'nün 70 bin TL talep etmesi üzerine konserin gerçekleşmediğini açıkladı.

MFÖ'nün Bodrum konseri neden iptal edildi? Açıkama geldi...

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edilmişti. Konserin neden iptal edildiği merak ediliyordu. Sosyal medyada “Konser için hiç bilet satılmadı ve bu yüzden iptal oldu” şeklinde yorumlar yapıldı.

Söz konusu iddialar hakkında Kerki/Solfej organizasyon bir açıklama yaptı.

İddiaların doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"27 Ağustos akşamı yapılması planlanan M.F.Ö. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 (dörtyüz bir) adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51.000 (elli bir bin) Türk lirasıdır.

Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70.000 TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.

27 Ağustos MFÖ Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica eder, sağlıklı günler dileriz."

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