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MHP eski il başkanına cami temizleme cezası

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HABER  | 23.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya (50), 2013 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaya'nın cezası denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide 5 ay 28 gün kamu yararına çalıştırılmasına başlandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya, 2013 yılında basın açıklaması düzenledi. Kaya'ya, yaptığı açaklamalarda hakaret iddiasıyla Aksak tarafından dava açıldı. Kaya, 2016 yılında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. TCK'nin 50'inci maddesi uyarınca Kaya'ya verilen ceza denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide kamu yararına çalıştırılmasına başlandı.

"AKSAK'A DUA EDİYORUM"

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe Yamaç köyüne hafta içi saat 08.00'de gidip 17.00'de çıkan Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak Bey'le rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum. Kıldığım her 5 vakit namazda kendisine Fatiha okuyorum. Hayatta olsaydı keşke öyle helalleşseydik ama nasip olmadı. Cenabı-ı Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. 29 Mart'ta cezam bitiyor" diye konuştu.

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"CEZAM BİTTİKTEN SONRA İYİ PARTİ'DE GRUP DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE BAŞLAYACAĞIM"

Evli ve 3 çocuk babası olan Zekai Kaya siyasete 28 yıl önce ülkü ocaklarında başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu an cezamı çektiğim Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe yamaç köyünde doğdum. Erzurum'da Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2 dönem MHP İl Başkanlığı yaptım. 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde MHP'den üçüncü sıra milletvekili adayı oldum. 1 Kasım'da da üçüncü sıradan adaylığımı koydum. Kazanamayınca siyasetten bir süreliğine de olsa koptuk. Daha sonra İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine bu partide siyaset yapmaya başladım. Partinin de kurucular kurulu üyesiyim. Cezam bittikten sonra İYİ Parti'nin TBMM'de Grup Danışmanlığı görevine başlayacağım."

MİLLETVEKİLİ MUHYETTİN AKSAK KİMDİR?

Muhyettin Aksak, 10 Temmuz 1957'de Erzurum'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Erzurum Merkez Yakutiye ilçe Belediye Başkanlığı yaptı. Abdurrahman Gazi Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Palandöken Vakfı Kurucu Genel Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Erzurum Ticaret Odası ve Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası üyeliklerinde bulundu. 23'üncü dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 23'üncü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı idare amiri olarak görev yaptı. 6 çocuk babası olan Aksak 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirdi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen git temizlik yap senin arkadaşların şimdi onlarla el ele kol kola. Sen de git yine MHP ye oy ver yine
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