MHP eski il başkanına cami temizleme cezası

AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak için MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya, 2013 yılında basın açıklaması düzenledi. Kaya'ya, yaptığı açaklamalarda hakaret iddiasıyla Aksak tarafından dava açıldı. Kaya, 2016 yılında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. TCK'nin 50'inci maddesi uyarınca Kaya'ya verilen ceza denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide kamu yararına çalıştırılmasına başlandı.

"AKSAK'A DUA EDİYORUM"

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe Yamaç köyüne hafta içi saat 08.00'de gidip 17.00'de çıkan Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak Bey'le rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum. Kıldığım her 5 vakit namazda kendisine Fatiha okuyorum. Hayatta olsaydı keşke öyle helalleşseydik ama nasip olmadı. Cenabı-ı Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. 29 Mart'ta cezam bitiyor" diye konuştu.

"CEZAM BİTTİKTEN SONRA İYİ PARTİ'DE GRUP DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE BAŞLAYACAĞIM"

Evli ve 3 çocuk babası olan Zekai Kaya siyasete 28 yıl önce ülkü ocaklarında başladığını ifade ederek şunları söyledi: