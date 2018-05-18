MAGAZİN

MHP listesi Safiye Soyman'ı üzecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Geçtiğimiz günlerde ''Milletvekili karısı olmak istiyorum'' diyen şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk ise listeye giremedi.

MHP listesi Safiye Soyman'ı üzecek

Şarkıcı Safiye Soyman’la yaptığı televizyon programlarından da tanınan Faik Öztürk, MHP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olmuştu. Bugün açıklanan MHP'nin milletvekili listesinde Faik Öztürk'ün de adı yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nden Tülay Demir'e verdiği röportajda Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün milletvekili aday adaylığı ile ilgili şunları söylemişti:

''YILLARDIR İÇİNDE BİR HİZMET ARZUSU VARDI

O zaten Elazığlı. Tam bir Elazığ âşığıdır. Orada doğup büyümüş. Ağzından Elazığ’ı düşürmez. Ondan dolayı da yıllardır içinde bir hizmet arzusu vardı. Valla kafasına koyduğunu yapıyor.

Onu canı gönülden destekliyor, “Yolu açık olsun” diyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Desteklemek adına gittiği yerlerde tabii ki yanında olacağım, neticede 19 yıllık hayat arkadaşım.

MİLLETVEKİLİ KARISI OLMAK İSTİYORUM

Milletvekilliğine adaylığını koymak istedi, “Seni gönülden destekliyorum” dedim, o kadar. İnşallah milletvekili karısı olmak istiyorum, Allah gönlümüze göre versin.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLİRSE TEK BAŞIMA DEVAM EDERİM

Eğer kazanamazsa yine birlikte televizyon programı, sahne çalışmaları yaparız. Ama milletvekili seçilirse ben tek başıma, Safiye Soyman olarak devam ederim.

KAZANIRSA MECLİS'İ GÜLDÜREN ADAM OLUR

Bugüne kadar halkı güldüren adamdı, kazanırsa Meclis’i güldüren adam olur.''

PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Türkiye'nin yaşayan efsanesi! Bakın kaç yaşındaymış Türkiye'nin yaşayan efsanesi! Bakın kaç yaşındaymış
Sibel Can'dan kızına yarım milyonluk hediye!Sibel Can'dan kızına yarım milyonluk hediye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
safiye soyman MHP Faik Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş boşandı!

İrem Derici kendisine ikizi kadar benzeyen Carmella'nın fotoğrafını paylaştı

İrem Derici kendisine ikizi kadar benzeyen Carmella'nın fotoğrafını paylaştı

Baba-oğul aynı sahnede

Baba-oğul aynı sahnede

Mert’e yakıştırmaları normal

Mert’e yakıştırmaları normal

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.