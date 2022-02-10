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  4. Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

10.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyrutlu fenomen Mia Khalifa, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Khalifa, bu defa duş pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Bir dönem yetişkin film sektöründe rol alan Mia Khalifa, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medyada epey aktif olan Beyrutlu fenomen, duş pozuyla dikkat çekti.

Duş yaptığı anı paylaştı! Köpükler içinde poz verdi

Beyrut'ta doğup büyüyen ancak ülkesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD'ye yerleşen Mia Khalifa, yetişkin film sektöründe yer aldığı yıllarda milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Cinsel içerikli filmlerde tesettürle kamera karşısına geçtiği için kendi ülkesinde tepki toplayan Khalifa, sektörü bıraktıktan sonra birçok farklı iş yaptı.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

2 evlilik gerçekleştiren Mia Khalifa, şimdilerde Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Jhay Cortez, geçtiğimiz günlerde Mia Khalifa'nın dekolteli pozuna ''Hepsi benim'' yorumunu yapmıştı.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Mia Khalifa'nın Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunuyor.

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi


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Mia Khalifa
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