Mia Khalifa'nın duş paylaşımı olay oldu! Köpükler içinde poz verdi

Bir dönem yetişkin film sektöründe rol alan Mia Khalifa, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medyada epey aktif olan Beyrutlu fenomen, duş pozuyla dikkat çekti.

Beyrut'ta doğup büyüyen ancak ülkesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ABD'ye yerleşen Mia Khalifa, yetişkin film sektöründe yer aldığı yıllarda milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Cinsel içerikli filmlerde tesettürle kamera karşısına geçtiği için kendi ülkesinde tepki toplayan Khalifa, sektörü bıraktıktan sonra birçok farklı iş yaptı.

2 evlilik gerçekleştiren Mia Khalifa, şimdilerde Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşk yaşıyor.

Jhay Cortez, geçtiğimiz günlerde Mia Khalifa'nın dekolteli pozuna ''Hepsi benim'' yorumunu yapmıştı.

Mia Khalifa'nın Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunuyor.



