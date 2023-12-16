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    4. Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Dantel tulumuyla vücut hatlarının belli olmasına aldırış etmedi... Sosyal medyada gelinliğe benzetildi

    Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Dantel tulumuyla vücut hatlarının belli olmasına aldırış etmedi... Sosyal medyada gelinliğe benzetildi

    16.12.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mia Khalifa cesur pozlarıyla her daim adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına tamamen dantelden oluşan beyaz bir tulumla çıktı. Khalifa'nın Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

    Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Dantel tulumuyla vücut hatlarının belli olmasına aldırış etmedi... Sosyal medyada gelinliğe benzetildi

    Sosyal medya hesaplarını daha çok cesur pozları için kullanan fenomen isim Mia Khalifa geleneğini bozmadı. Dünya geneline yayılan milyonlarca takipçisinin karşısına beyaz bir tulumla çıkan fenomen isim beğeni topladı. Khalifa'nın dantel detaylardan oluşan tulumu gelinliğe benzetildi.

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    Başından ayağına kadar tamamen dantel detaylı tulumuyla sosyal medyanın ilgisini çeken fenomen isim gönderisine yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin olduğunda sen" yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinlik seçiminin bu olduğuna yemin edebilirim" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Mia Khalifa
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