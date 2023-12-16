Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Dantel tulumuyla vücut hatlarının belli olmasına aldırış etmedi... Sosyal medyada gelinliğe benzetildi

Sosyal medya hesaplarını daha çok cesur pozları için kullanan fenomen isim Mia Khalifa geleneğini bozmadı. Dünya geneline yayılan milyonlarca takipçisinin karşısına beyaz bir tulumla çıkan fenomen isim beğeni topladı. Khalifa'nın dantel detaylardan oluşan tulumu gelinliğe benzetildi.

Başından ayağına kadar tamamen dantel detaylı tulumuyla sosyal medyanın ilgisini çeken fenomen isim gönderisine yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gelin olduğunda sen" yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinlik seçiminin bu olduğuna yemin edebilirim" yorumunu ekledi.