Oğluna sosyal medyadan gelin adayı arıyordu! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'yı seçince gündem yarattı... Yorum gecikmedi

Sosyal medyadan oğluna uygun bir eş arayan anne Facebook'ta dahil olduğu bir gruptan gelin adaylarına bakmaya başladı. Annesinin ağabeyi için kısmet aradığı anları kendi cep telefonuyla kaydeden kardeş ise annesinin eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'yı beğenmesi üzerine kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan görüntüler, "Annemin abim için Facebook'tan beğenip gösterdiği kız" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde annenin 'Gelin olarak ister miydin?' sorusuna ise, 'Evet, isterdim' demesi sosyal medya gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcıları annenin milyonlarca takipçiye sahip olan dünyaca ünlü ismi tanımadığını fark ederek adeta yorumlara koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Mia Khalifa mükemmel bir gelin adayı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Facebook'ta akrabalarıma gösterdiğim profilim" yorumunu ekledi.