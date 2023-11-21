Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Oğluna sosyal medyadan gelin adayı arıyordu! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'yı seçince gündem yarattı... Yorum gecikmedi

    Oğluna sosyal medyadan gelin adayı arıyordu! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'yı seçince gündem yarattı... Yorum gecikmedi

    21.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada bir anne ve kızı arasında yaşanan diyalog kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Oğluna Facebook'ta bulunan 'Almanya-Türkiye (Tanışma, dostluk, arkadaşlık ve evlilik grubu)'nda evlenmesi için kısmet arayan annenin seçimi Mia Khalifa oldu. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan oğluna uygun bir eş arayan anne Facebook'ta dahil olduğu bir gruptan gelin adaylarına bakmaya başladı. Annesinin ağabeyi için kısmet aradığı anları kendi cep telefonuyla kaydeden kardeş ise annesinin eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'yı beğenmesi üzerine kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede viral olmayı başardı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    kapak15

    Sosyal medyadan görüntüler, "Annemin abim için Facebook'tan beğenip gösterdiği kız" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde annenin 'Gelin olarak ister miydin?' sorusuna ise, 'Evet, isterdim' demesi sosyal medya gündem yarattı.

    kapak780

    Sosyal medya kullanıcıları annenin milyonlarca takipçiye sahip olan dünyaca ünlü ismi tanımadığını fark ederek adeta yorumlara koştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Mia Khalifa mükemmel bir gelin adayı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Facebook'ta akrabalarıma gösterdiğim profilim" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

    Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

     Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor!

    O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

    O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü
    Yumruk sıkma şeklin karakterini ortaya çıkarıyor!Yumruk sıkma şeklin karakterini ortaya çıkarıyor!
    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar"Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar
    Anahtar Kelimeler:
    Mia Khalifa
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

    Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

    Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

    Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

    Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar...

    Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar...

    14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

    14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

    Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

    Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

    72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

    Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

    Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

    Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

    Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.