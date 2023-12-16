Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'in sırt dekoltesi olay oldu! "Resmen kemikleri sayılıyor"

Sosyal medyada 16 milyon takipçisi bulunan Lana Rhoades son dönemde Instagram hesabını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Rhoades cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının ilgisini çekti. Ayna karşısına dizlerinin üzerine çökerek poz veren Rhoades'in sırt dekoltesi sosyal medyada gündem yarattı.

Ayna karşısında ruj sürdüğü anlarda çekilen bir pozunu paylaşan Rhoades'in sırt kemiklerinin çıkıklığı hayranlarının dikkatini çekti. Gri simli ebisesiyle çekilen pozuna bir sosyal medya kullanıcısı "Ne olmuş ona. Resmen kemikleri sayılıyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha çok güzel" yorumunu ekledi.