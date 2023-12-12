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    4. Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Takı markası için çırılçıplak poz verdi... Sosyal medyada limit tanımadı

    Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Takı markası için çırılçıplak poz verdi... Sosyal medyada limit tanımadı

    12.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek eski günlerini aratmadı. Fenomen isim kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrıldığını duyurduktan sonra sosyal medyada paylaşımlarına ağırlık vermişti. Instagram'da attığı her adım olay olan isim kendisine ait takı markasının tanıtımı için çırılçıplak poz verdi. Khalifa'nın paylaşımı olay oldu.

    Instagram'da 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mia Khalifa takı markası 'Sheytan' için kamera karşısına geçti. Dünya ünlü isim ayak bileklerindeki aksesuarı göstermek için kıyafetlerinden vazgeçti. Göğüslerini elleriyle kapatan ve file desenlerden oluşan bir külotlu çorap tercih eden fenomen ismin pozu kısa sürede beğeni topladı.

    mia khalifa

    Sosyal medyadan attığı her adım olay olan Mia Kahlifa yine geleneğini bozmadı ve son derece cesur pozuyla Instagram'ı sallamayı başardı. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini kazandı.

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