Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Takı markası için çırılçıplak poz verdi... Sosyal medyada limit tanımadı

Instagram'da 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mia Khalifa takı markası 'Sheytan' için kamera karşısına geçti. Dünya ünlü isim ayak bileklerindeki aksesuarı göstermek için kıyafetlerinden vazgeçti. Göğüslerini elleriyle kapatan ve file desenlerden oluşan bir külotlu çorap tercih eden fenomen ismin pozu kısa sürede beğeni topladı.

Sosyal medyadan attığı her adım olay olan Mia Kahlifa yine geleneğini bozmadı ve son derece cesur pozuyla Instagram'ı sallamayı başardı. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini kazandı.