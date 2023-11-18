Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Ailem sevgilimin transseksüel bir birey olduğunu öğrenince beni evlatlıktan reddetti"

    İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Ailem sevgilimin transseksüel bir birey olduğunu öğrenince beni evlatlıktan reddetti"

    18.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Transseksüel bir kadınla sosyal medya aracılığıyla tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlayan Jesse, ailesinin ilişkisine tepki gösterdiğini söyleyerek sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyadan yaptığı itirafında Jesse, transseksüel bir kadınla sevgili olduğu için ailesinin kendisini yargılayarak evlatlıktan reddettiğini söyledi.

    Dini kurallara bağlı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Jesse isimli bir vücut geliştirme sporcusu sosyal medyadan yaptığı itirafla bir anda gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medyadan cinsiyet değiştirme operasyonunun sonrasında kadın bedenine kavuşan Cassidy ile tanıştığını ve sevgili olduğunu belirten Jesse ailesinin bu duruma tepki gösterdiğini dile getirdi.

    345

    "AİLEDEN ÇIKARTILDIM"

    kapak178

    "Aşk Yargılanmaz" isimli bir podcaste konuk olarak hayatına dair itiraflarda bulunan Jesse, "Bana kesinlikle öğretilen şey, birlikte olmanız gereken kişinin biyolojik olarak kadın olması gerekliliğiydi. Ailem sevgilimin transseksüel olduğunu öğrenince beni evlatlıktan reddetti. Ben onların kurallarına uymadığım için aileden çıkartıldım" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

     “Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

    “Kocam bir kadın çıktı, cinsel ilişki sırasında...”

     Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

    Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

     Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

    Rus model ölümünü aslında günler öncesinden tahmin etmiş!

    Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

    Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmediYüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi
    'Çıplak fotoğrafı sızdırıldı' yazıyordu! Açınca gözlerine inanamadı'Çıplak fotoğrafı sızdırıldı' yazıyordu! Açınca gözlerine inanamadı
    Sosyal medyada canlı yayın açıp doğum yaptı! "45 bin kişi izledi"Sosyal medyada canlı yayın açıp doğum yaptı! "45 bin kişi izledi"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Podcast
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'Baydamar' İstanbul'da dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tuttu, cezaevine gönderildi: 2 yıl önce de...

    'Baydamar' İstanbul'da dehşet saçtı! Kurşun yağmuruna tuttu, cezaevine gönderildi: 2 yıl önce de...

    KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

    KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Cumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür diledi

    Cumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür diledi

    Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

    Kot ceketi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örttü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

    Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.