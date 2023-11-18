İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Ailem sevgilimin transseksüel bir birey olduğunu öğrenince beni evlatlıktan reddetti"

Dini kurallara bağlı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Jesse isimli bir vücut geliştirme sporcusu sosyal medyadan yaptığı itirafla bir anda gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medyadan cinsiyet değiştirme operasyonunun sonrasında kadın bedenine kavuşan Cassidy ile tanıştığını ve sevgili olduğunu belirten Jesse ailesinin bu duruma tepki gösterdiğini dile getirdi.

"AİLEDEN ÇIKARTILDIM"

"Aşk Yargılanmaz" isimli bir podcaste konuk olarak hayatına dair itiraflarda bulunan Jesse, "Bana kesinlikle öğretilen şey, birlikte olmanız gereken kişinin biyolojik olarak kadın olması gerekliliğiydi. Ailem sevgilimin transseksüel olduğunu öğrenince beni evlatlıktan reddetti. Ben onların kurallarına uymadığım için aileden çıkartıldım" dedi.