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  4. Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi

Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Michael Douglas, Kapalı Çarşı'yı gezdi

İSTANBUL (AA) - Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için geldiği İstanbul'da, çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul turu yapan Douglas, çarşıdaki dükkanları gezdi.

Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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