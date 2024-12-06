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  4. Michelin Rehberi’ne 32 yeni restoran eklendi! Bakan Ersoy: "Dünya Gastronomi Sahnesindeki Yerimiz ve Önemimiz Giderek Artıyor"

Michelin Rehberi’ne 32 yeni restoran eklendi! Bakan Ersoy: "Dünya Gastronomi Sahnesindeki Yerimiz ve Önemimiz Giderek Artıyor"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 12:19
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelen restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2025 seçkisinin tanıtım törenine katıldı. Michelin Rehberi’nin İstanbul, İzmir ve Muğla’yı kapsayan 2025 seçkisi, 32 yeni restoranın eklenmesiyle zenginleşti.

Michelin Rehberi’ne 32 yeni restoran eklendi! Bakan Ersoy: "Dünya Gastronomi Sahnesindeki Yerimiz ve Önemimiz Giderek Artıyor"

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye gastronomisinin uluslararası alandaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

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Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada Türk mutfağının küresel gastronomi sahnesindeki güçlü konumuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum’un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin, seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Destinasyonlarımızın dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girebilmeleri için hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapmaları gerekiyor.”

Michelin Rehberi 2025 Türkiye Seçkisi

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Tavsiye edilen restoran sayısı, İstanbul’da 77, İzmir’de 24 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplamda 132’ye ulaştı.

Bu restoranlar arasında 2’si Michelin Yıldızı, 8’i Bib Gourmand ve 6’sı Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl tavsiye edilenler listesinde yer alan bir restoran ise bu yıl Bib Gourmand derecesi kazandı.

Gastronomide Öncü Şehirlerimiz: İstanbul, İzmir ve Muğla

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İstanbul, İzmir ve Muğla'nın hem özgün Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarına imza atan başarılı restoranlara hem de dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye en büyük faydası bu zenginliğimizi dünyaya tanıtmak, özgün bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize şehirlerimizin zengin seçeneklerini tanıtmasıdır. Gastronomi sektörü, bir yandan coğrafyanın getirdiği iklim, tarım ve hayvancılık şartlarından bir yandan da bulunduğu toprakların tarihi ve kültürel mirasından beslenen bir alan. Ne kadar şanslıyız ki kıtaları birleştiren, imparatorluklara başkentlik yapmış kadim geçmişiyle konuklarına benzersiz deneyimler sunan İstanbul'umuz, olağanüstü doğal güzellikleri, köklü tarih ve zengin yemek kültürleriyle öne çıkan İzmir ve Muğla illerimiz, bugün artık yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin tercih sıralarında üst sıralarda yer alan gastronomi şehirleri. Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor."

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Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl da müfettişlerimiz Türk mutfak sahnesinin zenginliği ve benzersizliği karşısında büyülendi. Yerel zanaatkârlıklar, sorumlu gastronomi girişimleri ve yerel mutfak geleneklerinin yeniden yorumlanmasına adanmış yaratıcılık arasında İstanbul, İzmir ve Muğla gerçek bir gastronomi mozaiği olduğunu kanıtladı.”

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Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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