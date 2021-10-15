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Michelle Keegan seks sahneleriyle ilk kez konuştu

15.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sky One komedi dizisi "Brassic" oyuncusu Michelle Keegan seks sahneleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Michelle Keegan açıklamasında ailesinin ilk bölümü izlemesini yasakladığını söyledi.

Michelle Keegan seks sahneleriyle ilk kez konuştu

Brassic dizisi oyuncusu 34 yaşındaki Michelle Keegan itirafıyla gündem oldu. Keegan şehvetli seks sahnesi nedeniyle ailesinin ilk bölümü izlemesini yasakladığını açıkladı.

Dizinin ilk dakikalarında orgazm olurken görüntülenen oyuncu, '15. dakikaya kadar ailemin izlemesine izin vermedim ve nedenini hepimiz biliyoruz!' itirafında bulundu.

Güzel oyuncu açıklamasında "Gerçekten Damo ile yeni tanıştım ve sonra bir seks sahnemiz oldu" diyerek yaşadığı şaşkınlığı da anlattı.

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"BRASSIC" KONUSU

Brassic'in hikâyesi ise şöyle: Hawley kasabasında hayatlarını sürdüren Vinnie ve beş arkadaşının yaşamlarına odaklanıyor. İşçi sınıfına mensup olan bu grup parayı cebinde görmek için çeşitli suçlar işler. Yaşları ilerledikçe bazıları kasabadan uzakta bir yaşam olup olmadığını merak etmeye başlar.

Dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda ortak yaratıcı Joseph Gilgun (Vinnie O'Neil), Damien Molony (Dylan), Michelle Keegan (Erin), Ryan Sampson (Tommo), Tom Hanson (Cardi), Aaron Heffernan (Ash) ve Parth Thakerar (JJ) yer alıyor.


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