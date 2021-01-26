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Michelle Monaghan hünerlerini aksiyonda sergileyecek

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Michelle Monaghan hünerlerini aksiyonda sergileyecek

'John Wick'in yapımcılarından yeni bir aksiyon filmi geliyor. İsmi 'Black Site' olarak açıklanan filmin başrollerini ise Jason Clarke, Michelle Monaghan ve Jai Courtney paylaşıyor.

Zero Dark Thirty ile hafızalara kazınan Jason Clarke, The Suicide Squad’de rol alan Jai Courtney ve son olarak Netflix yapımı Messiah dizisinde boy gösteren Michelle Monaghan aksiyon filmi 'Black Site'a bir araya geliyor.

Jason-Clarke-Michelle-Monaghan-Jai-Courtney

Sophia Banks’in yöneteceği filmin senaryosu Jinder Ho’nun kaleminden çıktı. Filmin yapımları arasında ise John Wick’e imza atmış olan Basil Iwanyk yer alıyor.

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BLACK SİTE HAKKINDA

Black Site, kötü şöhreti dört bir yana yayılmış bir tutuklu olan Hatchet'in hapishaneden kaçışıyla başlayan olayları konu alan aksiyon gerilim filmi. CIA’in listesinde bulunan bir grup subayı hedef alan Hatchet kaçtığında, gizemli ve ölümcül gündeminin geniş kapsamlı ve korkunç sonuçları olur.

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