Michelle Monaghan hünerlerini aksiyonda sergileyecek

Zero Dark Thirty ile hafızalara kazınan Jason Clarke, The Suicide Squad’de rol alan Jai Courtney ve son olarak Netflix yapımı Messiah dizisinde boy gösteren Michelle Monaghan aksiyon filmi 'Black Site'a bir araya geliyor.

Sophia Banks’in yöneteceği filmin senaryosu Jinder Ho’nun kaleminden çıktı. Filmin yapımları arasında ise John Wick’e imza atmış olan Basil Iwanyk yer alıyor.

BLACK SİTE HAKKINDA

Black Site, kötü şöhreti dört bir yana yayılmış bir tutuklu olan Hatchet'in hapishaneden kaçışıyla başlayan olayları konu alan aksiyon gerilim filmi. CIA’in listesinde bulunan bir grup subayı hedef alan Hatchet kaçtığında, gizemli ve ölümcül gündeminin geniş kapsamlı ve korkunç sonuçları olur.



