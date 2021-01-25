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Jason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Jason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldı

Guy Ritchie yönetmenliğindeki Five Eyes filminin oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Jason Statham’in başrolünü üstlendiği ve şu sıralarda Antalya’da çekimlerine devam eden filmin oyuncu kadrosuna Hugh Grant eklendi.

Guy Ritchie’nin yeni filminin oyuncu kadrosuna iki önemli ekleme yapıldı. Jason Statham’ın başrolünü üstlendiği Five Eyes filminin oyuncu kadrosuna usta isim Hugh Grant katıldı.

HughGrant

Jason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi! Five Eyes çekimleri başladıJason Statham gizli gizli Antalya’ya geldi! Five Eyes çekimleri başladı

Şu sıralar çekimlerine Antalya’da başlanan Five Eyes filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Harnett ve Cary Elwes yer alıyor.

FİVE EYES HAKKINDA

Guy Ritchie, Five Eyes'ı Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte yazdı. Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

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