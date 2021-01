Jason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldı

Guy Ritchie’nin yeni filminin oyuncu kadrosuna iki önemli ekleme yapıldı. Jason Statham’ın başrolünü üstlendiği Five Eyes filminin oyuncu kadrosuna usta isim Hugh Grant katıldı.

Şu sıralar çekimlerine Antalya’da başlanan Five Eyes filminin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Harnett ve Cary Elwes yer alıyor.

FİVE EYES HAKKINDA

Guy Ritchie, Five Eyes'ı Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte yazdı. Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.