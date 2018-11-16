Mickey Mouse'a ilham veren Disney karakterinin kayıp filmi Japonya'da bulundu

Anime tarihi araştırmacısı olan Watanabe'nin söz konusu filmleri Japonya'nın Osaka kentinde sadece 500 yen (25 TL) ödeyerek aldığı belirtildi. Söz konusu kısa filmde Oswald the Lucky Rabbit kız arkadaşıyla birlikte arabayla giderken, köpek bir polis memuru tarafından motosikletle kovalanıyor.

Konuyla ilgili Walt Disney arşiv sorumlusu Becky Cline ile irtibata geçen Watanabe, kendisine ait filmlerin Mickey Mouse'ın çizimine ilham veren Oswald the Lucky Rabbit adlı karakterin Neck 'n' Neck isimli bölümü olduğunu anladı.

Japonya'daki Asahi Shimbun gazetesinde Disney firmasına ait kayıp çizgi filmlerle ilgili biz yazı okuyan 84 yaşındaki Yasushi Watanabe, lise yıllarında satın aldığı filmleri kontrol edince, bu kayıp arşivden kalan bazı parçaların kendisinde olduğunu anladı.

Sputnik'in haberine göre Winnie the Pooh öyküsü 90 yaşına girdi. Rus yazar Boris Zahoder’in çevirdiği ve Soyuzmultfilm stüdyosunun 1960’lı yıllarda ilk kez çizgi filme dönüştürdüğü Winnie the Pooh, Rusya’da Vinni-Puh adıyla izleyiciyle buluştu.

FİLM ARŞİVİNDE SAKLANIYOR

Oswald the Lucky Rabbit'e (Şanslı Tavşan Oswald) ait 26 kısa hala kayıp olduğu belirtilirken, Walt Disney arşiv sorumlusu Becky Cline, filmlerin bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Söz konusu çizgi animasyona ait filmler şu anda Kobe Planet Film Arşivi'nde saklanıyor. Watanabe ise, "Yıllardır Disney hayranı olduğum için, keşifte bir rol oynayabildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Norveç Ulusal Müzesi Walt Disney karakteri Oswald'a ait bir filmin kopyasını bulduklarını açıklamıştı.

ÖLENE KADAR KENDİSİ SESLENDİRMİŞTİ

1901 doğumlu yapımcı, seslendirme sanatçısı ve çizer olan Walt Disney, Oswald'ı 1920'li yıllarından başında çizmiş, 1928'e gelindiğinde bu karaktere benzer özellikler taşıyan dünyaca ünlü Mickey Mouse figürünü yaratmıştı. Bireysel dalda tüm zamanların en çok Oscar ödülünü kazanan yapımcı Walt Disney, (59 adaylık ve 22 Oscar ödülü) vefat ettiği 1966 yılına kadar Mickey Mouse karakterini kendisi seslendirmişti.

