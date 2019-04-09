Microsoft, Microsoft Translator'un fişini çekiyor

Şirket, çeviri uygulaması Microsoft Translator'un Windows Mobile desteğinin artık bulunmayacağını kaydederken, uygulamayı telefonlarına daha önce yükleyenler ise kullanmaya devam edebilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Microsoft uygulama mağazasından uygulama tamamen kaldırılacak ve cihazlara yüklenemeyecek.
Microsoft, bu yıl sonu itibarıyla da Windows Mobile'a olan desteğini tamamen çekecek. Şirket, Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulmaya devam edileceğini kaydetti.
(DHA)
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