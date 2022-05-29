Microsoft'ta yeni bir skandal! Sanal gerçeklik gözlükleriyle yetişkin filmi izlerken yakalandı

Microsoft firmasının kötü davranışlara neredeyse sınırsız tolerans gösterdiği iddiası bir süredir gündemdeydi. Şimdi ise üst düzey bir Microsoft yöneticisinin, ofisteyken çalışanlarının önünde sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak yastık savaşı temalı bir yetişkin filmi izlediği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

Business Insider'a göre, Microsoft'un patronu Alex Kipman daha önce ofiste taciz de dahil olmak üzere birçok uygunsuz davranışla suçlanmıştı. Hatta bir çalışan Kipman'ın sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak VR yetişkin filmi olarak tanımlanan yarı çıplak kadınların yatakta yastık savaşı yaptığı cinsel içerikli görüntüleri izlediğini bile iddia etmişti.

BİRÇOK TACİZ İDDİASI VAR

Düzinelerce eski ve mevcut Microsoft çalışanı, çok sayıda yöneticinin sözlü ve cinsel tacizde bulunduklarını iddia ettiler. Microsoft, herhangi bir iddiayı doğrulamadı ya da reddetmedi. Ancak bildirilen her iddiayı araştırdıklarını doğruladılar.

''İŞLEM YAPILACAK''

Şirket, "Bize bildirilen her iddia araştırılır ve doğrulandığı tespit edilen her iddia için açık bir işlem yapılır. Bu disiplin cezası, fesih, rütbe düşürme, maaş veya ikramiye kaybı, resmi kınama, zorunlu eğitim, koçluk veya bunların bazılarının birleşimine kadar değişebilir." dedi.

RAPOR BEKLİYORLAR

Geçen yıl, teknoloji devinin hissedarları, şirketin iddialarını gizlemeyi durdurmasını istedi ve Microsoft'un cinsel taciz politikaları ve soruşturma sonuçları hakkında rapor vermesi gerektiğini onayladı.



