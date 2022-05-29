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Microsoft'ta yeni bir skandal! Sanal gerçeklik gözlükleriyle yetişkin filmi izlerken yakalandı

29.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdemli bir Microsoft çalışanı, meslektaşlarıyla yaptığı bir toplantıda sanal gerçeklik gözlükleriyle yetişkin filmi izlemekle suçlandı. Hala firmada çalışıyor ancak herhangi bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıp kalmadığı bilinmiyor. Daha önce de birçok kez Microsoft firmasıyla ilgili taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Bu olayın ardından geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

Microsoft'ta yeni bir skandal! Sanal gerçeklik gözlükleriyle yetişkin filmi izlerken yakalandı

Microsoft firmasının kötü davranışlara neredeyse sınırsız tolerans gösterdiği iddiası bir süredir gündemdeydi. Şimdi ise üst düzey bir Microsoft yöneticisinin, ofisteyken çalışanlarının önünde sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak yastık savaşı temalı bir yetişkin filmi izlediği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

kipman

Business Insider'a göre, Microsoft'un patronu Alex Kipman daha önce ofiste taciz de dahil olmak üzere birçok uygunsuz davranışla suçlanmıştı. Hatta bir çalışan Kipman'ın sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak VR yetişkin filmi olarak tanımlanan yarı çıplak kadınların yatakta yastık savaşı yaptığı cinsel içerikli görüntüleri izlediğini bile iddia etmişti.

BİRÇOK TACİZ İDDİASI VAR

Düzinelerce eski ve mevcut Microsoft çalışanı, çok sayıda yöneticinin sözlü ve cinsel tacizde bulunduklarını iddia ettiler. Microsoft, herhangi bir iddiayı doğrulamadı ya da reddetmedi. Ancak bildirilen her iddiayı araştırdıklarını doğruladılar.

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''İŞLEM YAPILACAK''

Şirket, "Bize bildirilen her iddia araştırılır ve doğrulandığı tespit edilen her iddia için açık bir işlem yapılır. Bu disiplin cezası, fesih, rütbe düşürme, maaş veya ikramiye kaybı, resmi kınama, zorunlu eğitim, koçluk veya bunların bazılarının birleşimine kadar değişebilir." dedi.

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RAPOR BEKLİYORLAR

Geçen yıl, teknoloji devinin hissedarları, şirketin iddialarını gizlemeyi durdurmasını istedi ve Microsoft'un cinsel taciz politikaları ve soruşturma sonuçları hakkında rapor vermesi gerektiğini onayladı.


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Anahtar Kelimeler:
Microsoft taciz
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