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Microsoft, tablet ve telefonlar için kontrolcü geliştiriyor

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Microsoft, geçtiğimiz E3 2019 etkinliğinde bulut tabanlı oyun sistemi olan xCloud’ı bir kez daha sergilemişti. İster Microsoft’un serverlarını isterseniz de evinizdeki Xbox One X’i sunucu olarak kullanabileceğiniz bu sistem, hem PC hem de mobil cihazlarda çalışacak.

Microsoft, tablet ve telefonlar için kontrolcü geliştiriyor

2020 yılında kullanıma sunulması beklenen xCloud servisi için Microsoft’un başka planlarının da olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi mobil cihazların dokunmatik ekranlarında konsol oyunlarını oynamak resmen bir işkence. Firma, bunu bildiği için oyunlarının daha rahat oynanması için kontrolcü geliştirmeye başlamış. Bu kontrolcü Xbox One’ınki gibi direkt sabit olmayacak. Ortadan bölünerek telefon ve tabletlere takılacak olan bu kontrolcünün siyah ve beyaz renk seçeneklerinin olacağı söyleniyor.

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Bu kontrolcülerin henüz ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Hem iOS hem de Android tabletler ile uyumlu olması beklenen bu kontrolcüleri iPhone ve iPad’de kullanmak için iOS 13 ve iPadOS 13 kurmanız gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
microsoft xcloud

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