Microsoft Türkiye pazarlamanın liderlerini bir araya getirdi

Türkiye’de önde gelen şirketlerin pazarlama faaliyetlerini sürdüren üst düzey yöneticiler, 22 Kasım Cuma günü Microsoft Türkiye ev sahipliğinde buluştu. Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu temalı ilk etkinlikte, uzman görüşlerinin alındığı iki oturum gerçekleşti. Yarım gün süren etkinlikte pazarlama dünyasında teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni trendler, akıllı müşteri yolculuğu, sosyal medya iletişiminin satış süreçleriyle entegrasyonu, dijital dönüşüm ve pazarlama operasyonlarındaki verimlilik artışı konularında örnekler katılımcılara aktarıldı. Microsoft Pazarlamadan ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, pazarlamanın dijital dönüşümü ve sektörün geleceğiyle ilgili konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Günümüzde teknoloji ve pazarlamanın ayrı düşünülemez iki kavram olarak öne çıktığını vurgulayan Münir Kundakçı, açılış konuşmasında şunlara değindi: “Bugün şirketlerin %88’i müşteri bağlılığına odaklanmış durumda, %73’ü müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor, %78’i kararların arka planındaki verilerin kalitesinden emin değil ve %79’u iş modellerinin rekabet için yeteri kadar güncel olmadığını düşünüyor. Hızla değişen müşteri taleplerine ayak uydurabilmek için dijital dönüşümü modern pazarlama faaliyetlerinin merkezine almak gerekiyor. Gartner raporuna göre, dijitalleşen kurumlar ortalama olarak %9 daha fazla gelir elde ederken %12 daha fazla pazar değerine ulaşıyor ve rakiplerinden %26 daha fazla kâr elde ediyor. Biz de pazarlama faaliyetlerimizi CEO’muz Satya Nadella’nın belirlediği dijital dönüşüm vizyonuna göre şekillendirdik. Müşterileri odaklı, kişiselleştirilmiş, online ve offline engtegrasyonu sağlanmış ve yatırım geri dönüşünü ön plana alan bir anlayışla, pazarlama potansiyelimizi ve müşterimizin Microsoft’a bağlılığını güçlendiriyoruz. Veriyle şekillenen yeni pazarlama programları geliştirdik. Veri analitiği ve iç görülerden faydalanarak pazarlama sonuçlarımızı her geçen gün daha da iyileştiriyoruz.”