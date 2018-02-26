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Mide ameliyatı olan Deniz Seki'nin son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 09:45 | Son Güncelleme

90 kiloya çıkan şarkıcı Deniz Seki zayıflamak için mide küçültme ameliyatı oldu. Peki kaç kilo verdi? İşte Deniz Seki'nin son hali

Mide ameliyatı olan Deniz Seki'nin son hali

Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar “Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil” deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı.

8 GÜNDE 7 KİLO

Ardından da Ulus’taki Liv Hospital’da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs’taki Grand Pasha Girne Otel’de konser veren popçu “Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi.

Deniz Seki “Yeni aşk var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Midem boş, ama kalbimi doldurabilirim.”

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DENİZ SEKİ: YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM

Deniz Seki geçen aylarda da şu sözleriyle gündem olmuştu:

''Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki' diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana 'Torbacı' bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı'na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum."

"Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum.''

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Deniz Seki Oyuncu Burcu Biricik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sen zamanında popstar yarışmasında BAYHAN'a çıkıştın cezaevinde yatmış biri ile şu anda muhatap oluyorum diye... O zaman neymiş Deniz hnm? Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin... En büyük adalet İLAHİ ADALETTİR...
Bana Namustan bahseden şahsiyete bakarmısın !!! Evli adamı eşinden ayırdı utanmadan namustan bahsedebiliyor ya hala gerçekten arsızlığın bukadarı !
Sen zamanında popstar yarışmasında BAYHAN'a çıkıştın cezaevinde yatmış biri ile şu anda muhatap oluyorum diye... O zaman neymiş Deniz hnm? Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin... En büyük adalet İLAHİ ADALETTİR...
Ama tebrik ediyorum kadını suçlu olduğu için hapiste yattı ama hep mağduru oynadı, sanki ben suçluyum
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