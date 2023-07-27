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    4. Mide bulandıran TikTok akımı! Malezyalı gençler yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar... Sosyal medyada gündem yarattılar

    Mide bulandıran TikTok akımı! Malezyalı gençler yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar... Sosyal medyada gündem yarattılar

    27.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malezya’da ismi açıklanmayan iki genç arkadaşları arasında yaptıkları meydan okumayı kaybettikten sonra ülkede son dönemde popüler olan bir cezayı denediler. Malezyalı gençler yüzlerini klozet suyuyla yıkadıklarını gösteren bir paylaşım yapınca sosyal medyanın hedefi oldular.

    Malezya’da bir grup genç kendi aralarında TikTok videosu çekiyordu. Videonun konusu ise aralarında yaptıkları meydan okumayı kaybedenlerin cezalandırıldığı bir uygulama oluşturuyordu. Ancak kaybedenlerini oldukça zorlu bir ceza bekliyordu. Çünkü kaybeden gençlerin yüzlerini klozet suyuyla yıkaması gerekiyordu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTILAR

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    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde gençler birinin klozetinin yanında diz çökerek ellerini suya daldırdığı görüldü. Eline topladığı suyla yüzüne üç kez çarpan genç sonrasında ise kameraya gülümsemeyi ihmal etmedi. Bir başka genç ise alaturka tuvaletten aldığı suyla yüzünü yıkadı.

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    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde kullanıcıların büyük bir bölümü gençlerin mücadelelerinde bu kadar ileri gitmeleri gerekip gerekmediğini sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tuvalet ne kadar temiz olursa olsun, içindeki su yüzünüzü yıkamak için uygun değil” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların para için bunu yapmasını aklım almıyor” yorumunu ekledi.

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