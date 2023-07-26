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    4. Evlerine gelen bir mektupla şoke oldular! 130 yıllık evlerindeki gizemli odaları keşfettiler... “Daha önce fark etmedik bile”

    Evlerine gelen bir mektupla şoke oldular! 130 yıllık evlerindeki gizemli odaları keşfettiler... “Daha önce fark etmedik bile”

    26.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Evlerinin yerini tam olarak açıklanmayan Courtney ve Matt adındaki bir çift TikTok’tan yaptıkları paylaşımla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Evlerinin 130 yıllık olduğunu belirten çift, kendilerine gönderilen bir mektup sayesinde evlerinde gizlenen odaları bulduklarını belirtti. O anları sosyal medyadan paylaşan ikili kısa sürede viral olmayı başardı.

    TikTok’ta viral olan paylaşımlarında her şeyin kendilerine gönderilen bir mektupla başladığını ifade eden Courtney, “Kanada’da yaşayan hiç tanımadığımız bir kişiden mektup aldı. Mektubun sahibi kendisini ‘Bir zamanlar evin sahibi olan Madison ailesinin hayatta kalan son üyesiyim ve bu evin içinde büyüdüm. Size gizli odalardan, evi satın aldığınızda size söylenmemiş olabilecek birkaç şeyden bahsetmek istiyorum’ diyerek tanıttı. Gerçekten heyecanlandık” dedi.

    TEK TEK DETAYLARI BULDULAR

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    Kendilerine gönderilen mektubun rehberliğinde çift evlerinin daha önce keşfedilmemiş yönlerini bulmaya başladı. İkili ilk olarak salonlarında bulunan şöminenin üzerindeki gizli dolabı keşfettiler.

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    Daha sonrasında çift mektubu takip ederek banyoda kapının tam karşısındaki duvarda bulunan gizli odayı keşfettiler. Evlerinde ayrıca bir oda bulmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Courtney, “Bu gerçekten çok havalı. Şu an için burada ne yapacağımıza karar vermedik.Daha önce fark etmedik bile ” dedi.

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    Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Önceki ev sahibinin size ev hakkınd aher şeyi anlatan bir mektup göndermesine bayıldım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu benim gerçek rüyam” yorumunu yaptı.

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