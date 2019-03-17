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Mide kanseri nedir? Mide kanserini tetikleyen nedenler nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Mide kanserinin görülme sıklığı ülkeden ülkeye göre farklılık gösteriyor. Mide kanserinin sinsi bir şekilde ilerlediğini ve oldukça geç belirti verdiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Mide kanseri erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülüyor” açıklamasında bulundu.

Mide kanseri nedir? Mide kanserini tetikleyen nedenler nelerdir?

Mide kanserinin en çok 60-70 yaşları arasında görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Dünyada kansere bağlı ölümlerde mide kanseri önemli bir yer alıyor. ABD’de ve batı Avrupa ülkelerinde yemek alışkanlıklarında ve çevresel faktörlerdeki düzenlemeler ile bu hastalığın görülme sıklığı azaldı. Türkiye’de ise mide kanseri oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Japonya’da bu kanser en sık görülmesine rağmen, gelişmiş erken tarama yöntemleri ve halkın bu konudaki farkındalığı nedeniyle mide kanserine bağlı ölüm oranları çok azaldı” dedi.

MİDE KANSERİ HIZLI YAYILAN BİR KANSER TÜRÜ

Mide kanserinin genellikle hızlı seyreden ve uzak organlara çabuk sıçrayan bir kanser türü olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Bu nedenle erken evrelerde tespit etmek zordur. Ancak yüzde 20’si erken evrede fark edilir. Genellikle midede bir ülser şeklinde başlar, çevre lenf bezlerini ve organlarını etkileyebilir. Mide kanseri komşuluk, lenfatik veya kan yoluyla yayılabilir. Midenin içinden dış kısmına doğru pankreas, yemek borusu veya bağırsak gibi çevre organlara doğru uzanabilir. Ayrıca kanser hücreleri kan yoluyla karaciğer, akciğerler, kemik ve diğer organlara yayılabilir” şeklinde konuştu.

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide kanserinin yayılma özellikleri nedeniyle genellikle sinsi seyirli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Bu yüzden oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir. Karında mide bölgesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık belirtiler kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissidir” dedi. Mide kanserinin bazen sadece gizli kanama tespiti ile fark edildiğine değinen Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Hastaların bir kısmı karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi ilerlemiş hastalık bulguları ile karşımıza çıkarlar. İleri evrelerde sol köprücük kemiği üstü lenf bezinde büyümeye neden olabilir” açıklamasında bulundu.

MİDE KANSERİNİN RİSK FAKTÖRLERİ

Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülüyor.
Yaş: Mide kanserli hastaların çoğu 60 yaş veya üzerinde.
Diyet: Risk faktörleri arasında en çok tanımlanmış olan beslenme şeklidir. Tütsülenmiş, nitrit içeren veya aşırı tuzlu yiyeceklerden zengin gıdaları yiyenlerde mide kanseri gelişme riski artıyor. Diğer taraftan taze sebze ve meyvelerin yenmesi, karatenoid ve yüksek doz C vitamini alımı bu hastalığa karşı koruyucu olabiliyor.

Helikobakter pilori (HP) enfeksiyonu: HP genelde midede bulunan bir bakteridir. HP enfeksiyonu gastrit, ülser ve kanser riskini artırıyor. Bu enfeksiyonun mide kanseri riskini 6 kat artığı tespit edilmiştir.
Sigara: Sigara içenlerde içmeyenlere göre mide kanseri gelişme riski daha fazladır.
Aile hikayesi: Mide kanserinin nadir türü ailesel geçişlidir.
Diğer nedenler: Midede iltihaba neden olan durumlar ve geçirilmiş mide ameliyatları mide kanserine sebep olabilir. Ayrıca obezite, kronik atrofik gastrit, reflü, ailesel polipler, pernisiyöz anemi, radyasyon, aflatoksin ve A kan grubu da sayılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
mide kanseri ülser

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