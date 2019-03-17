Mide kanseri nedir? Mide kanserini tetikleyen nedenler nelerdir?

Mide kanserinin en çok 60-70 yaşları arasında görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Dünyada kansere bağlı ölümlerde mide kanseri önemli bir yer alıyor. ABD’de ve batı Avrupa ülkelerinde yemek alışkanlıklarında ve çevresel faktörlerdeki düzenlemeler ile bu hastalığın görülme sıklığı azaldı. Türkiye’de ise mide kanseri oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Japonya’da bu kanser en sık görülmesine rağmen, gelişmiş erken tarama yöntemleri ve halkın bu konudaki farkındalığı nedeniyle mide kanserine bağlı ölüm oranları çok azaldı” dedi.

MİDE KANSERİ HIZLI YAYILAN BİR KANSER TÜRÜ

Mide kanserinin genellikle hızlı seyreden ve uzak organlara çabuk sıçrayan bir kanser türü olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Kömürcü, “Bu nedenle erken evrelerde tespit etmek zordur. Ancak yüzde 20’si erken evrede fark edilir. Genellikle midede bir ülser şeklinde başlar, çevre lenf bezlerini ve organlarını etkileyebilir. Mide kanseri komşuluk, lenfatik veya kan yoluyla yayılabilir. Midenin içinden dış kısmına doğru pankreas, yemek borusu veya bağırsak gibi çevre organlara doğru uzanabilir. Ayrıca kanser hücreleri kan yoluyla karaciğer, akciğerler, kemik ve diğer organlara yayılabilir” şeklinde konuştu.