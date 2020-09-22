Mıhlama (kuymak) yapılışı: MasterChef'te herkesi ekrana kitleyen tarif

MasterChef 2020 yarışmasında dün akşam yöresel tarifler boy gösterdi. Mıhlama tarifini hazırlayan takım kaptanları kıyasıya yarıştı. Siz de evinizde denemek istiyorsanız vereceğimiz tarifi bir kenara not edin. İşte peyniri uzayıp giden mıhlama yapılışı.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kase kadar trabzon peyniri

Tuz

YAPILIŞI

Bakır yada teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritin.

4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unu kavurun. Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyu da yavaş yavaş ekleyin.

Topaklanma olmaması için sıklıkla karıştırın.

Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğünüzde tel tel didiklenmiş/ doğranmış peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp sünmesini sağlayın.

Fazla karıştırmadan peynir eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatıp ve sıcak servis edin .

PÜF NOKTASI:

Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi sonucu kolot peyniri ile alırsınız.