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Mıhlama (kuymak) yapılışı: MasterChef'te herkesi ekrana kitleyen tarif

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karadeniz'in enfes lezzeti mıhlama (kuymak), MasterChef 2020'nin yeni bölümünde ekranlara geldi. Jüri üyeleri takım kaptanlarından mıhlama yapmalarını istedi. İşte o anlarda birçok kişi bu enfes lezzetin nasıl yapıldığını aramaya başladı!

Mıhlama (kuymak) yapılışı: MasterChef'te herkesi ekrana kitleyen tarif

MasterChef 2020 yarışmasında dün akşam yöresel tarifler boy gösterdi. Mıhlama tarifini hazırlayan takım kaptanları kıyasıya yarıştı. Siz de evinizde denemek istiyorsanız vereceğimiz tarifi bir kenara not edin. İşte peyniri uzayıp giden mıhlama yapılışı.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kase kadar trabzon peyniri
Tuz

YAPILIŞI

Bakır yada teflon tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını koyup eritin.

4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ekleyip unu kavurun. Hafif rengi dönüp kokusunu verince 2 su bardağı soğuk suyu da yavaş yavaş ekleyin.

Topaklanma olmaması için sıklıkla karıştırın.
Altı kısık bir şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğünüzde tel tel didiklenmiş/ doğranmış peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp sünmesini sağlayın.

Fazla karıştırmadan peynir eriyip tekrar yağı yüzüne çıkınca altını kapatıp ve sıcak servis edin .

PÜF NOKTASI:

Kuymağınızın istediğiniz esneklikte olması için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kullanacağınız peynir. Çeçil ya da kaşar peyniri ile de kuymak yapabilirsiniz ancak en iyi sonucu kolot peyniri ile alırsınız.

En önemlisi malzemenizin kalitesi,tereyağı,peynir ve mısır ununun kalitesi oranında başarı sağlarsınız.

Tereyağının piştikten sonra üzerine çıkmasını istiyorsanız tereyağı tavada eritip hemen mısır ununu eklemeyin, yağı yakmadan fokur fokur kaynatın ondan sonra ekleyin mısır ununu.

Daha yumuşak olması için yarı yarıya süt ekleyebilirsiniz.

Peyniri tavaya attıktan sonra çok karıştırmayın. Dibi de tutmasın tabi ama ara ara karıştırın. Çok karıştırırsanız o 'uzayan' görüntüden eser kalmayacaktır.

Orta büyüklükteki 1 porsiyon mıhlama yaklaşık olarak 489 kaloriye denk gelmektedir.

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