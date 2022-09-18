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Mika Raun'un sevgilisi dikkat çekmek için yayında 22 bin TL atmış!

18.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medyadaki müstehcen paylaşımlarıyla tepki çeken Mika Raun Bize Kaldı programına konuk oldu. Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun sevgilisinin dikkat çekmek için TikTok yayınında kendisine 22 bin TL attığını söyledi.

Mika Raun'un sevgilisi dikkat çekmek için yayında 22 bin TL atmış!

Geçtiğimiz günlerde 'dindar' bir sevgilisi olduğunu açıklayan Mika Raun yeni açıklamalarla dikkat çekti. Mika Raun yeni sevgilisini anlatırken "Çok iyi birisi, çok dindar. Beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor, nazar duası okuyor. Ama kimse okumamıştı, bu mis gibi namaz filan kılıyor" demişti.

Mika Can sevgilisiyle nasıl tanıştığını Bize Kaldı programında anlattı. Sosyal medya fenomeni konuşmasında "Takside gördüm dil çıkardım ama sonra taksi gözden kayboldu. Akşamına yayın açtım yayında bana 3 aslan attı. O dönem 1 aslan 7500 TL civarıydı. Dikkat çekmek için 3 tane birden atınca fark ettim" dedi.

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Mika Raun açıklamasının devamında şunları söyledi:

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"Görünce hemen yazdım. Sonra konuşup buluştuk para atınca ayıp olmasın diye gittim. Ama ilk başta hiç beğenmedim. Sonra beni Şile'de villasına götürdü. Şimdi hatta adıma onların olan plajları var. Neyse ben gittim villaya buna aşık oldum orada."

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Mika Raun
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