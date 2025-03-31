Mikrodalga fırında neler pişirilir, neler pişirilemez?

Yemek ısıtmada ve pişirmede mikrodalga fırın oldukça pratik bir araçtır. Bazı yiyecekler ve malzemeler ise mikrodalgada pişirmek için uygun değildir. Bütün yumurtalar, büyük et parçaları ve kabuklu deniz ürünleri bu yiyecekler arasındadır. Metal kaplar ve alüminyum folyo da mikrodalgada kıvılcım çıkararak cihaza zarar verebilir.

Mikrodalga fırında neler pişirilir?

Mikrodalga fırın, yemekleri hızlı ve pratik bir şekilde ısıtmak ya da pişirmek için kullanılan bir mutfak aracı olarak bilinir. Sadece yemekleri ısıtmak için kullanıldığı düşünülse de birçok yiyeceği mikrodalga fırında pişirmek mümkündür.

Mikrodalgada pişebilen yemekleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Havuç, brokoli, patates gibi sebzeler mikrodalgada hem de buhar ile pişebilir. Biraz su ekleyip üzerini kapatarak sebze veya sebzeleri mikrodalgada pişirebilirsiniz.

Küçük porsiyonlara bölünmüş tavuk ve kıyma uygun bir kapta mikrodalga fırında pişirilebilir. Bu gıdaların tam olarak pişmesi için arada karıştırılması gerekmektedir.

Mikrodalga fırında omlet yapmak mümkündür. Yumurtayı çırparak birkaç dakika içinde pişirilebilir.

Somon ve levrek gibi balıklar, üzerine limon suyu ve baharatlar eklenerek mikrodalgada pişirilebilir.

Mikrodalgada kek pişirme, puding yapma ve çikolata eritme işleri de yapılabilir. Böylece bir mikrodalga fırında 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tatlı yapmak mümkündür.

Gördüğünüz üzere mikrodalga fırında pişirilebilecek şeyler oldukça fazladır. Sadece pişirme esnasında kontrollü olmak ısıyı ayarlamak önemli ve yeterlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, mikrodalga fırının içine kesinlikle metal kap ve plastik girmemelidir.

Mikrodalga fırında neler pişirilemez?

Mikrodalga fırın çoğu yemeği, gıdayı kolay bir şekilde pişirse de bazı gıdalar için uygun olmaz. Mikrodalga yanlış kullanıldığında ise gıdaları zararlı hale getirebilir. Bu kapsamda mikrodalga fırında pişirilmeyecek şeylere dikkat etmek gerekir.

Mikrodalga fırında pişirilmeyecek şeyleri de şu şekilde belirtebiliriz:

Mikrodalga fırında pişirilmeyecek şeyler arasında bütün yumurta bulunur. Kabuklu yumurta mikrodalgaya koyulursa iç basınç sebebiyle patlar. Gıdaya ve fırına doğrudan zarar verir. Bu sebepten yumurtayı kırarak mikrodalgada pişirmek daha uygundur.

arasında bütün yumurta bulunur. Kabuklu yumurta mikrodalgaya koyulursa iç basınç sebebiyle patlar. Gıdaya ve fırına doğrudan zarar verir. Bu sebepten yumurtayı kırarak mikrodalgada pişirmek daha uygundur. Kabuklu deniz ürünleri de mikrodalgada pişirilmeyecek ürünler arasında yer alır. Bunlar da kabuklu olduğundan patlama riski taşır.

Salam ve sosis gibi işlenmiş etler mikrodalgada yüksek sıcaklıkta piştiğinde içinde bulunan koruyucu maddeler sağlığa zararlı hale gelebilir. İşlenmiş etlerin mikrodalga fırında pişirilmesi önerilmez.

Mikrodalga fırın yiyecekleri eşit bir biçimde pişirme konusunda iyi değildir. Büyük parçalı etler ve detaylı pişmesi gereken gıdalar çiğ kalabileceğinden pişirmek için uygun değildir.

Su ve sıvılar mikrodalgada kaynatmak için tehlikelidir. Kaynama noktasında taşma gibi durumlar elektrik devrelerine zarar verebilir. Bu yüzden sıvıların mikrodalgaya koyulmasına dikkat edilmelidir. Mikrodalgaya koymaya uygun olmayan kaplar, sağlık ve güvenlik açısından zararlı olacağından bu kaplar kesinlikle fırının içerisine koyulmamalıdır.

Mikrodalga fırında pişirilmeyecek şeyler neden pişirilemez?

Mikrodalgada bazı malzemeler ve yiyecekler pişirildiği taktirde patlama, eşit pişmeme ve zararlı maddelerin açığa çıkması gibi durumlar yaşanabilir. Bu sebepten her gıda mikrodalgaya uygun değildir.

Aynı zamanda her materyal de mikrodalga fırına girmez. Metal ve alüminyum kıvılcım çıkarıp cihaza zarar verebilir. Plastik de eriyerek yiyeceklere bulaşabilir. Bu yüzden mikrodalgada kullanılan yiyecek ve kaplara kesinlikle dikkat edilmelidir.