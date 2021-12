Mikrodalga fırınlar sandığınız kadar masum değil: Bunları asla mikrodalgaya atmayın

Mikrodalgalar ürünlerin dakikalar içerisinde ısınmasını sağlar, zamandan tasarruf etmenize yarayan bu aletler teknolojinin güzel bir buluşu. Güzel tarafları olduğu kadar sakıncalı yönleri de olan bu aletleri kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle mikrodalgaya konulabilen ve konulmaması gereken ürünleri bilmenizde büyük fayda var. Peki mikrodalgaya neler konulmamalıdır? İşte detaylar...

METAL BARDAK VE TABAKLAR

Metal içeren ürünleri; tabaklar, bardaklar, çatal-kaşıkları mikrodalgaya asla koymayın. Bu ürünler mikrodalgaya girdiğinde patlama ve yangınlara neden olabilir.

KABUKLU YUMURTA

Pişmesi çok basit gibi görünen bu ürün, mikrodalgaya girdiğinde patlamaya neden olabilir. Faydaları saymakla bitmeyen yumurta, mikrodalgada pişirmek için uygun bir ürün değil. Dikkatli olmakta fayda var.

DONDURULMUŞ ET ÜRÜNLERİ

Derin dondurucudan çıkarılan etleri çözülmesi için mikrodalgaya koymak herkesin aklına gelebilir ama oldukça sakıncalı. Ani sıcaklık değişimleri, et ürünlerinde canlı bakterilerin üremesine neden olur ve sağlığınızı tehlikeye atabilir. Eğer et ve et ürünlerinin çözülmesini istiyorsanız akşamdan buzdolabının alt bölmesine almanız en doğrusu.

KESE KAĞIDI

Pastane ürünlerinde sıklıkla kullanılan kese kağıtlarını mikrodalgaya atmak tehlikeli olabilir. Isındığında yiyeceklere zarar verebilir ve tutuşması kolay olan bu maddeler, mikrodalgaya atıldığında yangınlara neden olabilir.

ANNE SÜTÜ

Bebeklerin içmesi için depolanan anne sütünü mikrodalgada ısıtmak hiç doğru değil. Anne sütü, içerdiği yüksek protein değeri ile bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mikrodalgaya girdiğinde ise bu besin değerlerinin büyük bölümü kayboluyor.

ISIYA DAYANIKSIZ PLASTİK KAPLAR

Isı dayanıklılığı olmayan plastik kaplar, mikrodalgaya asla konulmamalı. Bu ürünler mikrodalga fırına girdiğinde eriyerek istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

ALÜMİNYUM FOLYO

Alüminyum folyo yemek yaparken sıklıkla kullanılıyor ama sakıncalı olduğu da söyleniyor. Bu ürünü mikrodalgaya atmak da doğru olmuyor, alüminyum folyo çok ısındığında yiyeceklere zarar vermesinin yanında yanabilme tehlikesini de taşıyor.

BAZI SEBZE VE MEYVELER

Patates, sarımsak gibi kabuklu ürünler ve içerdiği maddeler nedeniyle üzüm, mikrodalgaya girdiğinde patlamalara neden olabiliyor.