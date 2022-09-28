Kümese girdiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı! Tavuklarından bir tanesi cinsiyet değiştirip horoza dönüştü

Belçika’nın Anvers yakınlarındaki Scilde kasabasında yaşayan Jonas Verdickt isimli bir adam tavuk yetiştiriciliği yapıyordu ve olduça sakin devam eden bir hayatı vardı. Tavuklarının durumunu kontrol etmek için sabah kümeslerine girdiğinde ise Verdickt karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Bir gece önce tavuk olarak bıraktığı hayvan fiziksel özellikleriyle tamamen bir horoza dönüşmüştü. Kümesinde hiç horoz olmadığını, sadece tavuk beslediğini belirten Jonas Verdickt, karşısında gördüğü hayvanın bir ibiği ve erkeksi duruşu olduğunu aynı zamanda horoz gibi öttüğünü dile getirdi.

BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?

‘Belle’ adını verdiği tavuğunun tüm cinsiyet değiştirme sürecini yakından takip ettiğini dile getiren Verdickt, Belçika’daki bir radyo kanalına konuk olarak yaşadığı durumu anlattı. Radyo programında konuşan Verdickt, “Onu gördüğümde gerçekten kafam karıştı. Çünkü bir gece öncesinde tavuk olduğuna yemin edebilirim. Böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Dişi bir tavuk gerçekten erkek bir horoza dönüşebilir mi?” dedi.

SON DERECE NADİR BİR DURUM

Nadir de olsa böyle bir durumun görülebildiğini belirten uzmanlar, bunun tamamen kromozomlarla ilgili bir şey olduğunu açıkladı. Uzmanlar, insanlarda olduğu gibi tavuklarda da cinsiyeti kromozomların belirlediğini belirtti. Yani hem dişi hem de erkek kuş türlerinde birbirinin aynı iki Z kromozomu vardır ve bunlar cinsiyetin belirlenmesini sağlar.

Kuş türlerindeki farklı kromozomlar ZW ile karıştırılmaktadır. Bu kromozom farklılığından dolayı dişi kuşlarda tek gelişmiş yumurtalık bulunur ve bir tavuğun sol yumurtalığında kanser veya kist gibi bir hastalık gelişirse gelişmemiş sağ yumurtalık devreye girer. Bu noktada yumurtalıklar ve testisler karışır ve erkeksi hormonlar salgılanır. Sonuç olarak, tavuklar aniden ötmeye başlayabilir ve hatta erkek cinsel özelliklerine sahip olabilir. Muhtemelen Verdickt'in tavuğu da benzer bir durum yaşadı. Uzmanlar, tavuğun kümesteki diğer tavukları dölleyebileceğini de açıkladı.



