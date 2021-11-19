Mikroplardan nefret eden kadın, süpermarket kiraladığını itiraf etti! “İnsanlara yaklaşmadan alışveriş yapıyorum”

‘Itsacretelife’ ismiyle TikTok’ta paylaşım yapan bir çift, hayatlarından mikropları tamamen uzak tutabilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruyor. Mikroplardan korkan aile tatile ve restoranda gitmiyor. Hatta başkalarının evine misafir dâhi olmuyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ise haftada bir saatliğine bir süpermarketi kiralıyorlar. Diğer insanlardan farklı olduklarını düşünenlerin aksine Bile ailesi durumu, “Herkes gibi biz de alışverişe gidiyoruz. Aslında oldukça iyi durumdayız. Mikroplardan uzak durma halimizi kendi avantajımıza kullanıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARININ GERÇEK BİR DENEYİM YAŞAMASINI İSTİYORLAR

Bir süpermarket açılmadan önce haftada bir gün alışverişe gittiklerini ifade eden aile, “Aslında bir süpermarketi açılmadan önce haftada bir gün bir saatliğine kiralıyoruz. Her şeyi strelize etmesi için markete para ödedik ve orada diğer mikroplu insanlarla alışveriş yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Süpermarket yetkilileri orada alışveriş yapan tek kişi olmamıza izin veriyor. Alışveriş aktivitemizi çocuğumuz Girit’in gerçek yaşam deneyimini yaşayabilmesi için de tercih ediyoruz” dedi.

Süpermarketi kiralamanın ne kadara mal olduğunu merak edenler için aile tam fiyatı açıklamadı. Ancak zengin oldukları için şanslı olduklarını söyledi.

“MİKROPLARI SEVMİYORUZ”

19 yaşındayken çıkan bir piyango sayesinde zengin olduklarını anlatan aile tam zamanlı bir işte çalışmıyor. Kazandıkları ikramiyeyi çocuklarının geleceğini planlamak için kullandıklarını belirten aile, “Akıllı yatırımlar yaptığımız için çalışmak zorunda değiliz. Zamanımızı Girit için güzel bir hayat inşa etmek için harcıyoruz” dedi.

Kendilerinin germofobik olmadığını vurgulayan aile, “Biz sadece mikropları sevmiyoruz. Dış mekanlarda mesafeli ve mikropsuz ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Aile bile bazı şartlar mikro taşıyabilir. Bu nedenle tamamen steril olan ortamlarda kalmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.



