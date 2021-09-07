Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Herkes cadı diyordu! 1800’lü yılların en zengin ve cimri kadını: Hetty Green

Herkes cadı diyordu! 1800’lü yılların en zengin ve cimri kadını: Hetty Green

07.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1834 yılında balina av filosu olan zengin bir ailenin kızı olarak Hetty Green dünyaya geldi. Tek erkek arkadaşı ölünce ailenin varisi konumuna geçti. Babası 6 yaşından itibaren ailenin mal varlığını yönetebilmesi için sert bir eğitim verdi. Bu eğitim bütün hayatını değiştirdi ve onun cadı olarak isimlendirilmesine neden oldu.

Herkes cadı diyordu! 1800’lü yılların en zengin ve cimri kadını: Hetty Green

Çocukluğu boyunca kimseya bağımlı olmamayı öğrenen Hetty, zaten milyoner olan kocası Henry Green ile evlenirken o yıllarda daha önce kimsenin yapmadığı bir ilke imza atarak evlilik sözleşmesi talep etti. O yıllarda erkekler kadınların tüm varlığını yöneten ve yasal olarak varis konumundaydı. Ancak Henry ve Hetty’in evliliğinde durum bir hayli farklı ilerledi. Çünkü Henry 1855 yılında iflas ettiğinde evlilik sözleşmesi gereğince eşinden hiçbir şey alamadı. Hetty de borçları üstlenmediği için ikili yollarını ayırarak boşanmaya karar verdi.

BOŞANINCA DAHA DA ZENGİN OLDU

Ailesinden yüklü bir mal varlığı kalmasına rağmen Hetty Green servetini katlamayı başardı. İpotek, gayrimenkul ve demiryollarına yatırımlar yapan Green, ayrıca ailede tek varis olduğu için sürekli bir mirasa konma durumu yaşıyordu. 1905 yılında ticari yatırımlarını istikrarlı bir şekilde sürdüren Hetty, o dönemdeki gazetelerde dünyanın en zengin insanları listelerinde yer aldı. Öyle ki serveti VII. Edward’dan daha fazlaydı.

Bu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyorBu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyor

HEM ZENGİN HEM DE CİMRİ

Serveti ve dünyanın en zengin kadını unvanı ile erkeklerin egemen olduğu bir dönemde adından söz ettiren Hetty, medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Erkek rahipleri zenginliği ve bu mal varlığını harcamaması nedeniyle onda Wall Street Cadısı lakabını taktı. Öldüğünde arkasında 100 milyon dolar miras bıraktı.

Zenginliğine rağmen cimri olduğunu ise Hetty’i tanıyan pek çok kişi söylüyordu. Anlatılanlara göre, çocuklarının sağlık giderlerini ödemiyordu. Evinde sıcak su kullanmıyordu, en ucuz posta pulu için saatlerce bekliyordu ve bir şişe süt için bile pazarlık yapıyordu. Ucuz otellerde yaşayan ve bir kıyafeti defalarca giydiği görülen Green, aynı zamanda yiyecek olarak yalnızca yulaf ezmesi tüketiyor ve iç çamaşırına bile para vermiyordu.

Böyle tasarruf görülmedi! Kar suyuyla yıkanıyor ve eşinden yemek parası alıyorBöyle tasarruf görülmedi! Kar suyuyla yıkanıyor ve eşinden yemek parası alıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya fenomeni Karina Irby, hastalığı nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okuduSosyal medya fenomeni Karina Irby, hastalığı nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okudu
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Lüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdiLüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Lüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdi

Lüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdi

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

‘Geliyoruz’ demişlerdi! Öpüşme sahneleri dikkat çekti

‘Geliyoruz’ demişlerdi! Öpüşme sahneleri dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.