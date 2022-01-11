Miles Chamley-Watson ve Cansu Dere'den yeni fotoğraf! "İnanılmaz yetenekli"

Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere özel hayatıyla gündemde. Sıla ve Ezel'deki sahneleriyle geniş bir kitlenin ilgisini çeken Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Magnet Quarterly dergisine verdiği pozlarıyla gündemde.

Cansu Dere'nin pozları kadar bu çekim sonrası yeni bir aşka yelken açması da konuşuluyor. Cansu Dere'nin çekimdeki partneri Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Uzun süredir kalbi boş olan Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşkından yeni bir kare 2. Sayfa tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Miles Chamley-Watson ise çekimden pozlarını paylaşarak "İnanılmaz yetenekli" yorumunda bulundu.

Cansu Dere'nin paylaştığı çekim pozlarına ise rol arkadaşı Melis Sezen kalp emojisi koydu.



