Miley Cyrus boşandığı eşini unutamadı! Liam Hemsworth'a gönderme

Oyuncu Liam Hemsworth ile 7 ay evli kalan ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un yakın zamanda çıkaracağı albümünde Hemsworth'a göndermede bulunduğu öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre, yeni çalışmasında eski eşini hedef alan Cyrus'un bazı şarkılarının sözleri şu şekilde: Beni en iyi sen bilirsin ama canımı en kötü sen yaktın. Daha fazla rol yapamayacağım. Belki de evlilik bizi mahvetti. Seni artık özlemiyorum bile.

Öte yandan 2018 yılında yakın çevrelerinin katıldığı sade bir tören ile nikah masasına oturan şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth, yedi ay sonra boşanmıştı.

Ayrılık sonrası aşka küsmeyen Cyrus, önce Kaitlynn Carter sonra da Cody Simpson ile ilişki yaşamıştı.

Geçtiğimizi haftalarda evliliğiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki şarkıcı, uzun soluklu ilişkisinin ardından ayrılmanın ölüme benzediğini ve umutsuz bir gönül yarası biçiminde sona erdiğini söylemişti.

"YAS TUTTUM"

Miley Cyrus, yürek burkucu biçimde bu kadar derin bir aşkı kaybettiği için yas tuttuğunu da ifade etmişti.

US Weekly’e konuşan Hemsworth’e yakın bir kaynak ise aktörün, ayrılığın etkisini hala hissettiğini söyleyerek, "Miley ve Liam boşanmalarından bu yana çok fazla konuşmadı. Miley’nin ayrılmalarından kısa süre sonra yeni aşklara yelken açarak hayatına devam etmesi Liam’ın kalbini kırdı" şeklinde konuşmuştu.

