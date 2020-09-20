MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miley Cyrus boşandığı eşini unutamadı! Liam Hemsworth'a gönderme

Miley Cyrus boşandığı eşini unutamadı! Liam Hemsworth'a gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Liam Hemsworth ile yollarını ayıran ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, çıkaracağı yedinci albümünde eski eşini hedef aldı. Cyrus'un, şarkılarındaki "Daha fazla rol yapamayacağım. Belki de evlilik bizi mahvetti" sözleri dikkat çekti.

Miley Cyrus boşandığı eşini unutamadı! Liam Hemsworth'a gönderme

Oyuncu Liam Hemsworth ile 7 ay evli kalan ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un yakın zamanda çıkaracağı albümünde Hemsworth'a göndermede bulunduğu öğrenildi.

The Sun'ın haberine göre, yeni çalışmasında eski eşini hedef alan Cyrus'un bazı şarkılarının sözleri şu şekilde: Beni en iyi sen bilirsin ama canımı en kötü sen yaktın. Daha fazla rol yapamayacağım. Belki de evlilik bizi mahvetti. Seni artık özlemiyorum bile.

Öte yandan 2018 yılında yakın çevrelerinin katıldığı sade bir tören ile nikah masasına oturan şarkıcı Miley Cyrus ve oyuncu Liam Hemsworth, yedi ay sonra boşanmıştı.

Ayrılık sonrası aşka küsmeyen Cyrus, önce Kaitlynn Carter sonra da Cody Simpson ile ilişki yaşamıştı.

Geçtiğimizi haftalarda evliliğiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki şarkıcı, uzun soluklu ilişkisinin ardından ayrılmanın ölüme benzediğini ve umutsuz bir gönül yarası biçiminde sona erdiğini söylemişti.

miley

"YAS TUTTUM"

Miley Cyrus, yürek burkucu biçimde bu kadar derin bir aşkı kaybettiği için yas tuttuğunu da ifade etmişti.

US Weekly’e konuşan Hemsworth’e yakın bir kaynak ise aktörün, ayrılığın etkisini hala hissettiğini söyleyerek, "Miley ve Liam boşanmalarından bu yana çok fazla konuşmadı. Miley’nin ayrılmalarından kısa süre sonra yeni aşklara yelken açarak hayatına devam etmesi Liam’ın kalbini kırdı" şeklinde konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı Songül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Sosyal medyayı salladı! Cesur pozlarSosyal medyayı salladı! Cesur pozlar
Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?Özcan Deniz ile yepyeni bir dizide başrol oynayacak olan İrem Helvacıoğlu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz kendisini paylaştı! 'Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı'
'Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı'
Jennifer Lopez'den yeni koleksiyon! Pozuyla olay oldu
Sosyal medyayı salladı! Cesur pozlar
Ebru Şallı Gonca Sağlam'dan şikayetçi oldu! Gonca Sağlam ifade verdi
Gerilim dinmiyor! İfade verdi
Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! 'Aynı yerden bakamadık'
Ayrılık haberini bu sözlerle duyurdu
Cansu Tosun suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı
Suda doğum yapmış! O anları doktoru paylaştı
Adalet Bakanı Gül’den Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Müge Anlı'yla ilgili açıklama
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.