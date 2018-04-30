MAGAZİN

Miley Cyrus çıplaklık özrünü geri aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Verdiği çıplak pozlardan dolayı özür dileyen şarkıcı Miley Cyrus, çekimden 10 yıl sonra özrünü geri aldığını açıkladı

Miley Cyrus çıplaklık özrünü geri aldı

Miley Cyrus, 10 yıl önce dilediği özrü geri aldı.

25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Cyrus, 15 yaşındayken Vanity Fair dergisine verdiği çıplak pozdan sonra özür dilemişti.

Cyrus, “Sanatsal olacağı söylenen bir çekimde yer aldım ve şimdi fotoğrafları görüp yazıyı okuduğumda çok utanıyorum. Böyle bir şey yapmaya hiçbir zaman niyetlenmemiştim. Tüm hayranlarımdan özür dilerim” açıklamasını yapmıştı.

,9wZbcx-gvUKULeSOqY7-Qg

ABD’li şarkıcı şimdi, bu çekimden dolayı dilediği özrü bir sosyal medya paylaşımıyla geri aldı.

Fotoğrafından dolayı dilediği özrü manşetine taşıyan gazeteyi paylaşan Cyrus, “Özür dilemiyorum. Canınız cehenneme” notunu yazdı.

Çifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü varÇifte bombalı saldırı... Çok sayıda ölü var
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus Miley Cyrus çıplaklık

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eda Taşpınar bu sefer şaşırttı

Eda Taşpınar bu sefer şaşırttı

Survivor Hakan özür diledi!

Survivor Hakan özür diledi!

Halit Akçatepe'nin büyük dedesi bakın hangi 'Osmanlı Paşası'ymış!

Halit Akçatepe'nin büyük dedesi bakın hangi 'Osmanlı Paşası'ymış!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Güzide Duran ve Ayşe Hatun Önal kavgası yeniden…

Güzide Duran ve Ayşe Hatun Önal kavgası yeniden…

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.