Miley Cyrus çıplaklık özrünü geri aldı

Miley Cyrus, 10 yıl önce dilediği özrü geri aldı.

25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Cyrus, 15 yaşındayken Vanity Fair dergisine verdiği çıplak pozdan sonra özür dilemişti.

Cyrus, “Sanatsal olacağı söylenen bir çekimde yer aldım ve şimdi fotoğrafları görüp yazıyı okuduğumda çok utanıyorum. Böyle bir şey yapmaya hiçbir zaman niyetlenmemiştim. Tüm hayranlarımdan özür dilerim” açıklamasını yapmıştı.

ABD’li şarkıcı şimdi, bu çekimden dolayı dilediği özrü bir sosyal medya paylaşımıyla geri aldı.

Fotoğrafından dolayı dilediği özrü manşetine taşıyan gazeteyi paylaşan Cyrus, “Özür dilemiyorum. Canınız cehenneme” notunu yazdı.

