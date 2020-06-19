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Miley Cyrus evinde oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Yıllar önce emlak yatırımları ile ilgilenmeye başlayan şarkıcı Miley Cyrus, böylelikle karantina sürecinde bile para kazandı. Cyrus, 2016 yılında satın aldığı Malibu'daki evini 1.7 milyon dolara elden çıkardı.

Miley Cyrus evinde oturduğu yerden 1.7 milyon dolar kazandı

Şarkıcı Miley Cyrus'un sattığı mülk, piyasaya göre mütevazi bir rakam olsa bile koronavirüs salgını nedeniyle durgunlaşan şu dönemde şarkıcı, servetine 1.7 milyon dolar eklemiş oldu.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendi

Cyrus, 2016 yılında Alman TV yıldızı Thomas Gottschalk'tan aldığı lüks evini, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn'a sattı. Şarkıcının elden çıkardığı mülk, diğer ünlülerin evleri ile kıyaslandığında oldukça mütevazi. Evin 4 yatak odası ve 3 banyosu bulunuyor.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendi

Miley Cyrus ve bir süre önce ayrıldığı eşi Liam Hemsworth, burayı müzik çalışmalarını yürütmek için kullanıyordu. Şarkıcı, bazen de konuklarını ağırlıyordu. Cyrus'un sattığı bu ev, 2018'de California'da çıkan büyük orman yangınında zarar görmüştü.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendi

Şarkıcı, rengarenk boyattığı mülkünü daha sonra satışa sundu.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendi

Küçük bir çocukken 'Hannah Montana' dizisi ile ün kazanan Miley Cyrus, reşit olmadan önce elde ettiği kazancı ile emlak yatırımları yapamaya başlamıştı.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendiLüks evler alıp bir süre sonra satan Cyrus, bu şekilde de servetini büyüttü. Ünlü yıldızın elden çıkardığı bu ev dışında Los Angeles ve Nashville'de de evleri bulunuyor.

Miley Cyrus'un hesabı hacklendi

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