Miley Cyrus'ın hayatına hızla devam etmesi Liam Hemsworth'ün kalbini kırdı

ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus'ın eski eşi Liam Hemsworth’ten ayrılmasını ölüme benzetmesi ve yas tuttuğunu açıklaması 2019’da bitin evliliği tekrar gündeme getirdi. US Weekly’e konuşan Hemsworth’e yakın bir kaynak, aktörün ayrılığın etkisini hala hissettiğini söyledi.

2009’da Son Şarkı (The Last Song) filminin yapımı sırasında başlayan ilişkilerini, 2018'de evlilikle taçlandıran ve 7 ay sonra boşanan ikiliden, Cyrus önce Kaitlynn Carter sonra da Cody Simpson ile ilişki yaşadı. Bu duruma atıfta bulunan 30 yaşındaki aktörün arkadaşı "Miley ve Liam boşanmalarından bu yana çok fazla konuşmadı. Miley’nin ayrılmalarından kısa süre sonra yeni aşklara yelken açarak hayatına devam etmesi Liam’ın kalbini kırdı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Hemsworth, boşanmanın ardından ünlü kardeşleri Chris Hemsworth ve Luke Hemsworth ile daha fazla vakit geçirerek hayatına devam etti. Liam devam etmek için ailesinden destek aldı. Liam ilişkileri konusunda olabildiğince özel ve ölçülü olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Miley ile olan ilişkilerinin medyaya yansıması onun ve ailesi için utanç kaynağı oldu. O çok geleneksel ve iyi bir adam ve belli konuların dünyanın gözü önünde yaşanmasından incindi.