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Miley Cyrus, kendisini elleyip öpmeye çalışan adama ve 'Hak ettin' diyenlere yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, Barcelona'da bir hayranının kendisini elleyip öpmeye çalışmasına, sosyal medyada ise olayın ardından 'Seksi olmak istiyordun, başke ne bekliyordun?' yorumu yapanlara Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Miley Cyrus, kendisini elleyip öpmeye çalışan adama ve 'Hak ettin' diyenlere yanıt verdi

Ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus kendisini taciz eden adama hak verenlere tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyor.

Cyrus, "Ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" dedi.

Cyrus'un bu paylaşımı, şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönündeki sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi.

Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu.

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