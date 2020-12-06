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  4. Miley Cyrus, Rolling Stone için göğüslerini açtı! Sanal seks itirafı

Miley Cyrus, Rolling Stone için göğüslerini açtı! Sanal seks itirafı

06.12.2020 07:26 | Son Güncelleme:
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ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Miley Cyrus, Rolling Stone için öyle pozlar verdi ki yine olay oldu. Miley Cyrus ayrıca koronavirüs pandemisiyle mücadelede uygulanan yasakların cinsel hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Miley Cyrus, düet yaptıkları şarkı ile gündemdeydi. Şarkıdan çok Miley Cyrus yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 28 yaşındaki Cyrus, Instagram'da Dua Lipa ile öpüşürken çekilen pozlarına yer vermişti ve "Maalesef onunla cinsel ilişkiye girmedik" demişti.

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Miley Cyrus şimdi de Rolling Stone için verdiği pozlarla ve cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde... Rolling Stone için üstsüz pozlar veren Cyrus sütyensiz halini paylaşarak "Bana onu örtmem gerektiğini söylediler" yorumunda bulundu.

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Ceketini açarak göğüslerini gösteren Miley Cyrus herkesi şoke etti.

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28 yaşındaki Cyrus, Howard Stern'ün sunduğu radyo programına katıldı ve "Bu aralar çok fazla sanal seks yapıyorum" dedi. Cyrus, bunun için de FaceTime uygulamasını kullandığını anlattı.

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Cyrus'a göre koronavirüs sürecinde en güvenli yol buymuş.


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