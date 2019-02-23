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Miley Cyrus'tan evlilik itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Liam Hemsworth’le evlenen ve çocuk beklediği iddia edilen Miley Cyrus evlilik ile ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Miley Cyrus'tan evlilik itirafı

Miley Cyrus, Vanity Fair dergisinin Mart sayısına kapak oldu ve özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Miley Cyrus, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Liam Hemsworth’le geçtiğimiz yıl birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Miley Cyrus, “Bence evlilik, hayatımda yeni bir çağ. İnsanların, insanlara aşık oldukları düşünüyorum. Cinsellik veya cinsiyet kavramları, benim ilişkilerimin dışında kalıyor” açıklamasıyla dikkat çekti.

Bir dargın bir barışık olsa da 2010 yılından bu yana ilişkilerini sürdüren ve geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde evlenen Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’un, bebek bekledikleri öne sürülmüştü.


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