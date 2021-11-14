Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus ablasından iddialı çıktı

Çocukluğundan beri kameraların önünde büyüyen bir oyuncu ve şarkıcı olarak tanınan Miley Cyrus her zaman iddialı tarzıyla gündem oluyor.

Özellikle üstsüz pozlarıyla dikkat çeken Cyrus çılgın hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Miley Cyrus kadar iddialı olan bir isim daha var. Cyrus ailesinde ablasını gölgede bırakan Noah Cyrus son dönemlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Banyo pozlarıyla sosyal medyada ablasının önüne geçen Noah Cyrus hayranlarından beğeni topluyor.

Ünlü isim yağ enjeksiyonlu poposu, dolgulu dudakları ve çıplak pozlarıyla uzun süre kendinden bahsettirecek gibi de duruyor.



