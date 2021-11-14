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  4. Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus ablasından iddialı çıktı

Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus ablasından iddialı çıktı

14.11.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman iddialı tarzıyla gündeme gelmeyi başaran Miley Cyrus'un küçük kız kardeşi Noah Cyrus, ablasını gölgede bıraktı. Çılgınlıkta sınır tanımayan Noah iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Miley Cyrus'un kardeşi Noah Cyrus ablasından iddialı çıktı

Çocukluğundan beri kameraların önünde büyüyen bir oyuncu ve şarkıcı olarak tanınan Miley Cyrus her zaman iddialı tarzıyla gündem oluyor.

Özellikle üstsüz pozlarıyla dikkat çeken Cyrus çılgın hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Miley Cyrus kadar iddialı olan bir isim daha var. Cyrus ailesinde ablasını gölgede bırakan Noah Cyrus son dönemlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Banyo pozlarıyla sosyal medyada ablasının önüne geçen Noah Cyrus hayranlarından beğeni topluyor.

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Ünlü isim yağ enjeksiyonlu poposu, dolgulu dudakları ve çıplak pozlarıyla uzun süre kendinden bahsettirecek gibi de duruyor.

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Miley Cyrus
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