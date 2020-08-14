Miley Cyrus ve Cody Simpson ayrıldı

Çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Miley Cyrus, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cody Simpson’la ilişkisini noktaladı. Ünlü oyuncu Liam Hemsworth’la iki yıl evli kalan 27 yaşındaki Cyrus, boşandıktan sonra bir süre blog yazarı Kaitlynn Carter’la birlikte olmuştu.

Carter’dan sonra gönlünü 23 yaşındaki Simpson’a kaptıran Cyrus’un aşkı 1 yıl bile sürmedi. The Sun’ın haberine göre Cyrus, 10 aylık birlikteliğin ardından ayrıldıklarını doğruladı.

Cyrus ve Simpson sosyal medyada paylaştıkları çaprıcı pozlarla sık sık gündeme geliyordu.

