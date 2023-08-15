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Milletvekili adayı olmuştu! İlyas Salman yıllar sonra setlere geri döndü

15.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı olmuştu. Salman, yeterli oyu alamayarak meclise seçilemeyen ünlüler arasında yer almıştı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren usta oyuncu setleri geri döndü.

Çiçek Abbas, Banker Bilo gibi yapımların usta oyuncusu İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı olmuştu. Ancak usta oyuncu yeterli oyu alamadı ve meclise giremedi. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren İlyas Salman yeni filmi için kamera karşısına geçti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu İlyas Salman setlere geri döndü. Kemal Sunal ve Şener Şen ile birlikte çektiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Kazım Öz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu "Oyuna Geldik" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

İlyas Salman 1

Filmin çekimleri için Tunceli Ovacık'a gelen usta oyuncu Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile bir araya geldi. Filmin gelirinin büyük bölümünü şehirde yapılacak olan su arıtma tesisine harcanacağını söyleyen Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, İlyas Salman'a teşekkür etti.

İlyas Salman 2

Usta sanatçı İlyas Salman'da yeni film için herkese teşekkür ederek tüm sanatseverleri çekecekleri yeni filme davet etti.

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