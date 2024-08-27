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  4. Milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görülmüştü! Danla Bilic 9 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde! Plajda böyle görüldü

Milli futbolcu Doğan Alemdar ile yurt dışında görülmüştü! Danla Bilic 9 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum tatilinde! Plajda böyle görüldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 10:10
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Sosyal medya fenomenlerinin en popülerleri arasında yer alan Danla Bilic, yakın arkadaşı Ala Tokel gibi gönlünü futbolcuya kaptırdı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bilic son olarak, 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

MYNET-Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Bu görüntülerin ardından Bilic ve Alemdar hakkında da aşk iddiaları konuşulmaya başlandı.

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TATİLE ÇIKTILAR

Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili şimdi de Bodrum tatiline çıktı.

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PLAJDA GÖRÜLDÜLER

Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Doğan Alemdar Ala Tokel
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