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Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkınca herkesin almak isteyeceği dünyaca ünlü lüks yatlar!

Seray Üstün Seray Üstün 26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkınca herkesin almak isteyeceği dünyaca ünlü lüks yatlar!

Dünyanın en büyük tekneleri liste denildiğinde akla mutlaka ilk olarak Titanik gelir. Titanik, 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülen ve beraberinde 1.514 kişinin ölmesine sebep olan dünyanın en büyük gemi enkazı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Titanik’in ihtişamlı görüntüsü ise hafızalara kazınmıştır. Sizler için Titanik’i sollayacak milyarderlerin lüks yatlarını araştırdık.

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasından sonra yat tatili daha da popülerleşti. Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkınca pek çoğunuzun hayalinin bir yat ile dünya turu olduğunu tahmin edebiliyoruz. Deniz yoluyla seyahat etmek büyük bir zevktir. Özellikle kendi yatınızla seyahat ediyorsanız elbette ki bunun tadı daha farklı olacaktır. Şimdilik hiçbirimiz bu kadar zengin ve lüks bir hayata kavuşamadığımıza göre dünyanın en lüks yatlarını uzaktan izleyebiliriz. İşte karşınızda adeta bir şehir konforundaki dünyanın en pahalı 10 yatı...

AL MİRQAB

AL MİRQAB

Katar'ın eski başbakanı Hamad bin Casim’nin sahip olduğu bu yat tam 133 metre uzunluğundadır. İçerisinde 12 suit odanın bulunduğu yatta 24 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Aynı zamanda teknenin içinde yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonu bulunuyor. Teknenin değeri ise yaklaşık 250 milyon dolar olarak açıklandı.

PELORUS

PELORUS

Suudi Bir iş adamı için yapımıda başlanmış olan Pelorus'un ilk sahibi 2004 yılında Roman Abramovich oldu. Sonrasında eski karısına boşanma tazminatı olarak verdiği tekne 2011 yılında 300 milyon dolara ABD'li yahudi medya patronu David Geffen'e satıldı. Bu yatta 2 helikopter pisti ve içinde jet ski gibi oyuncakların bulunduğu bir garaj var.

AL SAİD

Al Said

Milyoner Umman Sultanı Qaboos bin Said Al Said için yapılan 155 metrelik tekne 70 misafiri ve 154 personeliyle dünyanın en büyük tekneleri arasında yerini alıyor. Teknenin içerisinde bir helikopter pisti, asansör ve bir konser alanı bulunuyor. Yatın yaklaşık değeri ise 300 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

DUBAİ

dubai

Brunei Prensi Jefri Bolkiah için yapımına başlanan 165 metrelik teknenin satılamaması sonucunda 10 yıl yeni sahibini beklemiştir. Son olarak Dubai Emiri Sheikh Mohammed Rashid al-Maktoum tarafından satın alınan teknede 7 adet güverte, yüzme havuzu, squash odası, helikopter pisti ve hatta minik bir denizaltı bile tasarlandı.Bu yatın değeri ise yaklaşık 300 milyon dolardır.

MONAKA SOKAKLARI (STREETS OF MONACO)

monaka sokakları

Bu yatın sahibi ve değeri kesin olarak belirtilmese de sektörün uzmanları tarafından dünyanın en pahalı yatları listesinde yer alıyor. Teknen içinde Monte Carlo kumarhanesinden ilham alınarak yapılan bir eğlence merkezi ve Formula 1 yarış pisti bulunuyor.

ECLIPSE

eclipse

Rus iş insanı Roman Abromoviç tarafından satın alınan bu yat 182 metrelik boyuyla halen dünyanın en büyük yatı olma ünvanını koruyor. Eclipse'de 2 helikopter pisti, sinema salonu, disko, restoran ve paparazzilere karşı lazer savunma sistemi bulunuyor. Daha önce güney kıyılarımızı da ziyaret eden bu yat dünyanın en pahalı yatlarından biri olma özelliğini koruyor. Yatın yaklaşık değeri ise 1 milyar dolardır.

ULU TARİH (HISTORY SUPREME)

ulu tarih

Bu yatın sahibinin Malezyalı işadamı Robert Kuok olduğu tahmin ediliyor. 4.8 milyar dolar değerindeki bu yat 100 bin kilogram altından üretilmiştir.

SÜPER YAT A (SUPERYACHT A)

SÜPER YAT

Dünyanın en büyük yelkenli teknesi olan mega yat "A" milyarder Andrey Melnichenko'ya aittir. Adı, sahibinin ve eşi Alexandra'nın adının ilk harfinden gelmektedir. "A" sahibine 300 milyon dolardan fazlaya mal oldu ve ünlü tasarımcı Philippe Starck tarafından yaratıldı. Yatın uzunluğu 120 metredir. Biri cam tabanlı, aynı zamanda alt katta disko tavan olmak üzere 3 adet yüzme havuzu bulunmaktadır.

LADY MOURA

lady moura

Suudi kraliyet ailesinden olan Nasser Raşid'in sahibi olduğu bu yat, 210 milyon Dolar değerindedir. Üzeri kum kaplı özel bir platformu vardır ve misafirlerine deniz seviyesinde kumsalda uzanır gibi bir his vermektedir.

DİLBAR

DİLBAR

Rus işadamı Alisher Usmanov'un sahibi olduğu bu yat da, 256 milyon dolar değerindedir. Teknenin üzeirnde helikopter pisti de bulunmaktadır.

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