Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkınca herkesin almak isteyeceği dünyaca ünlü lüks yatlar!

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasından sonra yat tatili daha da popülerleşti. Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkınca pek çoğunuzun hayalinin bir yat ile dünya turu olduğunu tahmin edebiliyoruz. Deniz yoluyla seyahat etmek büyük bir zevktir. Özellikle kendi yatınızla seyahat ediyorsanız elbette ki bunun tadı daha farklı olacaktır. Şimdilik hiçbirimiz bu kadar zengin ve lüks bir hayata kavuşamadığımıza göre dünyanın en lüks yatlarını uzaktan izleyebiliriz. İşte karşınızda adeta bir şehir konforundaki dünyanın en pahalı 10 yatı... AL MİRQAB Katar'ın eski başbakanı Hamad bin Casim’nin sahip olduğu bu yat tam 133 metre uzunluğundadır. İçerisinde 12 suit odanın bulunduğu yatta 24 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Aynı zamanda teknenin içinde yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonu bulunuyor. Teknenin değeri ise yaklaşık 250 milyon dolar olarak açıklandı. PELORUS Suudi Bir iş adamı için yapımıda başlanmış olan Pelorus'un ilk sahibi 2004 yılında Roman Abramovich oldu. Sonrasında eski karısına boşanma tazminatı olarak verdiği tekne 2011 yılında 300 milyon dolara ABD'li yahudi medya patronu David Geffen'e satıldı. Bu yatta 2 helikopter pisti ve içinde jet ski gibi oyuncakların bulunduğu bir garaj var.

AL SAİD Milyoner Umman Sultanı Qaboos bin Said Al Said için yapılan 155 metrelik tekne 70 misafiri ve 154 personeliyle dünyanın en büyük tekneleri arasında yerini alıyor. Teknenin içerisinde bir helikopter pisti, asansör ve bir konser alanı bulunuyor. Yatın yaklaşık değeri ise 300 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. DUBAİ Brunei Prensi Jefri Bolkiah için yapımına başlanan 165 metrelik teknenin satılamaması sonucunda 10 yıl yeni sahibini beklemiştir. Son olarak Dubai Emiri Sheikh Mohammed Rashid al-Maktoum tarafından satın alınan teknede 7 adet güverte, yüzme havuzu, squash odası, helikopter pisti ve hatta minik bir denizaltı bile tasarlandı.Bu yatın değeri ise yaklaşık 300 milyon dolardır. MONAKA SOKAKLARI (STREETS OF MONACO) Bu yatın sahibi ve değeri kesin olarak belirtilmese de sektörün uzmanları tarafından dünyanın en pahalı yatları listesinde yer alıyor. Teknen içinde Monte Carlo kumarhanesinden ilham alınarak yapılan bir eğlence merkezi ve Formula 1 yarış pisti bulunuyor. ECLIPSE Rus iş insanı Roman Abromoviç tarafından satın alınan bu yat 182 metrelik boyuyla halen dünyanın en büyük yatı olma ünvanını koruyor. Eclipse'de 2 helikopter pisti, sinema salonu, disko, restoran ve paparazzilere karşı lazer savunma sistemi bulunuyor. Daha önce güney kıyılarımızı da ziyaret eden bu yat dünyanın en pahalı yatlarından biri olma özelliğini koruyor. Yatın yaklaşık değeri ise 1 milyar dolardır.