Milli Piyango duyurdu sosyal medya bunu konuştu! İkinci el araba ve market hediye çeki dağıtılacak, 1 TL'lik biletler...

Milli Piyango İdaresi tarafından alınan karara göre artık MPİ, ikinci el araba, bilgisayar, cep telefonu, elektronik eşya ve market hediye çeki de dağıtacak! AA'nın aktardığı habere göre ikinci el araçlar da ikramiye olarak sağlanacak. Bu karar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar 1 liradan 4.5 liraya kadar değişen tutarlarda bilet alabilecek.

MİLLİ PİYANGO ARTIK İKİNCİ EL ARABA VE MARKET HEDİYE ÇEKİ DE DAĞITACAK!

Bundan sonra Milli Piyango çekilişlerinde on bin TL'lik hediye çeki, yirmi bin TL değerinde tatil, akıllı saat, bilgisayar, motosiklet de dağıtılacak. İkinci el otomobil ve özellikle market hediye çeki kararı sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Tüketicilerin yasal şans oyunlarında nakit dışında otomobil, ev, muhtelif elektronik eşya, tatil, bilet gibi değerlerin de ikramiye olarak verilmesi yönündeki beklenti ve taleplerinin karşılanarak ikramiye tercihlerinden dolayı illegal oyunlara yöneliminin asgari düzeye indirilmesi de hedeflendi. İdare, bu hedefler çerçevesinde Haziran 2021'de eşya piyangosu çekilişlerine başladı.

Uygulamaya göre, Piyangosepeti.com.tr internet sitesinden elektronik eşya piyangosu bileti alınıp çekilişlere katılabiliniyor. Site üzerinden ortalama her ay bir çekiliş gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda her bir hediye için ayrı çekiliş yapılıyor. Bu yıl 6 çekiliş gerçekleştirildi.

1 LİRADAN 4.5 LİRAYA KADAR BİLET ALINABİLİYOR

Bilet satışı devam eden kampanyalara ilişkin çekilişler ise 17 Haziran'da yapılacak. Biletlerin erken tükenmesi halinde çekiliş tarihi erkene alınacak.

Milli Piyango İdaresi, Piyangosepeti.com.tr sitesi yanında, "Otoloto.com.tr" sitesi üzerinden de otomobil çekilişi gerçekleştirecek. Bu kapsamda, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendi mülkiyet veya tasarruflarında bulunan ya da satışına aracılık ettikleri ikinci el araçların ikramiye olarak konulması sağlanacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki piyango idareleri de ikinci el araç çekilişi gerçekleştirebiliyor.



