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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Haluk Levent'in komutanı çıktı

14.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçik Vakfı'na 150 bin liralık bağış yapan Haluk Levent ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir araya geldi. Bakan Akar'ın Levent'in vatani görevini yaptığı sırada tugay komutanı olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Haluk Levent'in komutanı çıktı

Yaptığı yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar buluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Levent'in geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu Korosu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirdiği ve bu konserlerde "Harbiye" ve "Sakarya" marşlarını seslendirdiği belirtilerek, sanatçının konser gelirlerinin yarısının yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısının da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurduğu hatırlatıldı.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ

Bakan Akar tarafından kabul edilen Levent'in bu vesileyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin liralık bağış gerçekleştirdiği bilgisi verilen açıklamada, Akar'ın hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ettiği belirtildi.

Haluk Levent'in de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığının yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade ettiği bildirilen açıklamada, ünlü sanatçının vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı ve sohbette eski günlerin de yad edildiği aktarıldı.

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Hulusi Akar Haluk Levent
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