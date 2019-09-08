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Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 08.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı.

Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek Okay, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı Okay Yokuşlu EURO 2020 Elemeleri H Grubu Moldova

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