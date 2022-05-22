MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

22.05.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşiyle ve sosyal hayatıyda dikkat çeken isimlerden biri olan Hande Baladın, katıldığı bir organizasyonda tercih ettiği mini elbisesiyle beğeni butonunu çökertti.

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Son zamanlarda adı aşk haberleriyle anılan voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya pozuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 1,89 boyundaki Baladın mini elbise ve topuklu ayakkabı giydiği pozunu paylaştı.

BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

24 yaşındaki Hande Baladın geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Semih Say, Baladın ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Bu gönderi sadece arkadaşlık içerir" ifadelerini düştü.
Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Şimdilerde düzgün fiziğiyle gündeme gelen Baladın, mini elbiseli ve topuklu pozuyla beğeni butonunu çökertti.

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

O poza, "Bomba gibi düştü önüme", "Bu ne güzellik Hande hanım" gibi yorumlar geldi.

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişten Baladın'ın genç yaşında birçok başarısı bulunuyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırlarıyla markete gitmişti! Şimdi de sokak tarzı olayİç çamaşırlarıyla markete gitmişti! Şimdi de sokak tarzı olay
Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."Akılalmaz soru! "Eşim organını pembeye boyayıp göz çizmiş, kadınlara..."
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

Düğünde Ankara havası oynadılar! "Çok emanet durmuş"

Düğünde Ankara havası oynadılar! "Çok emanet durmuş"

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.