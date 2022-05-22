Milli voleybolcu Hande Baladın elbiseli pozuyla beğeni butonunu çökertti

Son zamanlarda adı aşk haberleriyle anılan voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya pozuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 1,89 boyundaki Baladın mini elbise ve topuklu ayakkabı giydiği pozunu paylaştı.

BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

24 yaşındaki Hande Baladın geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı.

Semih Say, Baladın ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Bu gönderi sadece arkadaşlık içerir" ifadelerini düştü.



Şimdilerde düzgün fiziğiyle gündeme gelen Baladın, mini elbiseli ve topuklu pozuyla beğeni butonunu çökertti.

O poza, "Bomba gibi düştü önüme", "Bu ne güzellik Hande hanım" gibi yorumlar geldi.

Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişten Baladın'ın genç yaşında birçok başarısı bulunuyor.





