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Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi! "Sen şaka olmalısın"

17.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybol kariyerindeki başarısıyla adından sık sık söz ettiren Hande Baladın sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Genç oyuncu havuzun içinden verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi! "Sen şaka olmalısın"

24 yaşındaki Hande Baladın hem kariyeri hem de Instagram paylaşımlarıyla gündemde yerini alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken voleybol oyuncusunun Instagram'da 703 bin takipçisi bulunuyor.

HANDE BALADIN HAVUZDAN POZ VERDİ

Hande Baladın Eczacıbaşı altyapısında başladığı voleybol kariyerine şampiyonluklarla devam ediyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

Ünlü voleybolcunun havuzun içinden paylaştığı poza, "Sen şaka olmalısın", En güzel manzarasın" gibi yorumlar geldi.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

Instagram'ı aktif olarak kullanan 1,89 boyundaki oyuncu, spor yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

SEMİH SAY İLE HANDE BALADIN AŞK MI YAŞIYOR?

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, ikili arasındaki aşk iddialarını ortaya çıkardı.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

Semih Say, Hande Baladın ile pozunu paylaşarak, "Bu gönderi sadece arkadaşlık içerir" diye yazdı.

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi!

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