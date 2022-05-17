Milli voleybolcu Hande Baladın havuzun içinden poz verdi! "Sen şaka olmalısın"

24 yaşındaki Hande Baladın hem kariyeri hem de Instagram paylaşımlarıyla gündemde yerini alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken voleybol oyuncusunun Instagram'da 703 bin takipçisi bulunuyor.

HANDE BALADIN HAVUZDAN POZ VERDİ

Hande Baladın Eczacıbaşı altyapısında başladığı voleybol kariyerine şampiyonluklarla devam ediyor.

Ünlü voleybolcunun havuzun içinden paylaştığı poza, "Sen şaka olmalısın", En güzel manzarasın" gibi yorumlar geldi.

Instagram'ı aktif olarak kullanan 1,89 boyundaki oyuncu, spor yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

SEMİH SAY İLE HANDE BALADIN AŞK MI YAŞIYOR?

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, ikili arasındaki aşk iddialarını ortaya çıkardı.

Semih Say, Hande Baladın ile pozunu paylaşarak, "Bu gönderi sadece arkadaşlık içerir" diye yazdı.





